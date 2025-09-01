Das beliebte Sommerfest des Alten- und Pflegeheims St. Vinzenzhaus in Gebhardshain am Sonntag hielt dieses Mal eine besondere Überraschung für die Bewohner und Besucher bereit. „Wir sind auf einem guten Weg“, so Christoph Lauer, der Vorsitzende des Förder- und Freundeskreises des St. St. Vinzenzhaus bei seiner Begrüßung und verwies auf die Cusanus Trägergesellschaft Trier (cct), die in Gestalt von Torsten Hommrich, Geschäftsleiter Altenhilfe der ctt., eine erfreuliche Nachricht überbrachte. Die lang ersehnte bauliche Erweiterung und Modernisierung der Einrichtung rücken in greifbare Nähe. Die Grundlage dafür ist eine gemeinsame Vereinbarung, in welcher die Beteiligten ihre gemeinsame Absicht zur Umsetzung des Projektes festgehalten haben. Vorgesehen ist der Bau eines Erweiterungsgebäudes mit 32 zusätzlichen Pflegeplätzen sowie die umfassende Sanierung und Modernisierung des bestehenden Altbaus. Es wird eine moderne Gebäudestruktur mit künftig rund 100 Plätzen, darunter sehr viele Einzelzimmer, entstehen, die den pflegebedürftigen Menschen der Region auch langfristig eine verlässliche und qualitativ hochwertige Versorgung sichern.

Besonders wichtig sei es ihnen, so Hommrich, dass die Bewohner während der gesamten Bau- und Sanierungsphase wohnen bleiben könnten, was bedeutet, der Umbau wird im laufenden Betrieb durchgeführt, sodass für die Bewohner größtmögliche Kontinuität und Sicherheit gewährleistet sei. Besonders wichtig sei der ctt auch die Verbesserung der Arbeitsqualität für die Kolleginnen und Kollegen im ST. Vinzenz Haus. Mit den neuen Räumlichkeiten würden neue Strukturen geschaffen, die den Arbeitsalltag erleichtern. Es gebe neue Aufgaben und zusätzliche Stellen, als starkes Signal für die Zukunft des Standortes und die Region. Der vom Förderverein ermöglichte Günter-Schneider-Saal (Mitbegründer und Ehrenvorsitzender des Freundes- und Förderkreises) werde künftig im Zentrum der Anlage stehen und von beiden Gebäudeteilen eingerahmt sein. So entstehe ein lebendiger Ort der Begegnung, der das ST. Vinzenz Haus zu einem offenen Ort der Gemeinschaft mache.

i Zahlreiche Gäste nahmen am Sommerfest des St. Vinzenzhau sin Gebhardshain teil. Gaby Wertebach

„Ich stelle immer wieder fest mit welcher Leidenschaft und welchem Engagement hier gearbeitet wird“, so Max Lixfeld, der gemeinsam mit seinem Bruder Dirk Investor und zukünftiger Eigentümer des St. Vinzenz Hauses ist. Er freue sich auf das Projekt bei dem so viele engagierte Menschen mit dabei seien. Auch der planende Architekt Tarek Petry zeigte sich zufrieden: „Wir haben ein ganz tolles Team und wir werden es schaffen ein wunderbares Zuhause für die Bewohner und Bewohnerinnen umzusetzen“. Projektentwickler Bernd Becher freute sich darüber, mit wie viel Leidenschaft alle am Projekt beteiligt seien und sprach abschließend ganz private Worte:“ Da ich sonst nie alle zusammen sehe, möchte ich allen Mitarbeitern für die vorbildliche Pflege meiner Mama danken“.

„Heute ist für uns alle ein durchaus besonderer Tag“, so der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, Joachim Brenner. Die Gesundheitslandschaft sei momentan in einem großen Umbruch. Der Kreis habe 45. Millionen Euro in die Hand nehmen müssen und um das Krankenhaus in Kirchen zu retten und damit einen Meilenstein für die Gesundheitsversorgung in der Zukunft zu setzen. An drei Einrichtungen für die Pflege würde momentan gearbeitet, eine davon sei „unser St. Vinzenzhaus“, das in Gebhardshain, aber auch in den umliegenden Gemeinden bereits mehr als einhundert Jahr eine zentrale Rolle in der Pflege einnähme. Jahre sei um die wichtige Erweiterung gekämpft worden. Brenner dankte allen, dem Freundes- und Förderkreis, Bernd Becher, der über Jahre an einem Investor gesucht hätte, der Ortsbürgermeisterin Beate Straka und dem Ortsgemeinderat, und natürlich all denen, die im ST. Vinzenz-Haus jeden Tag mehr als nur einen Job machten. Besonders freue es ihn, dass die Brüder Lixfeld die Kapelle erhalten wollen, was ihm zeige, dass nicht nur auf blanke Zahlen geschaut werde.