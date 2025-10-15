Autofahrer müssen sich ab Freitagabend, 17. Oktober, auf Einschränkungen in Betzdorf einstellen. Ab 18 Uhr ist der St. Barbaratunnel wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten bis tief in die Nacht gesperrt. Umleitungen werden großräumig ausgeschildert.
Der St. Barbara-Tunnel ist ab Freitag, 17. Oktober, 18 Uhr bis in den Samstagmorgen um etwa 2 Uhr gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez mit. Grund für die Sperrung ist die Durchführung von Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die letzte Sperrung dieser Art hat im April dieses Jahres stattgefunden (wir berichteten).