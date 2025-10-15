Weiträumige Umleitungen St. Barbara-Tunnel in Betzdorf Freitagabend gesperrt 15.10.2025, 17:00 Uhr

i Der St. Barbara-Tunnel in Betzdorf wird am Freitagabend, 17. Oktober, ab 18 Uhr wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Thomas Leurs

Autofahrer müssen sich ab Freitagabend, 17. Oktober, auf Einschränkungen in Betzdorf einstellen. Ab 18 Uhr ist der St. Barbaratunnel wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten bis tief in die Nacht gesperrt. Umleitungen werden großräumig ausgeschildert.

Der St. Barbara-Tunnel ist ab Freitag, 17. Oktober, 18 Uhr bis in den Samstagmorgen um etwa 2 Uhr gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez mit. Grund für die Sperrung ist die Durchführung von Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die letzte Sperrung dieser Art hat im April dieses Jahres stattgefunden (wir berichteten).







