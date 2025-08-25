Am Freitag, 29. August, und Samstag 30. August, feiert der SSV (Spiel- und Sportverein) 95 Wissen sein 30-jähriges Bestehen. „Eigentlich wollten wir vor fünf Jahren unser ’Silbernes’ feiern, aber Corona hat uns damals einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Vorsitzender Thomas Hammer, der sich gemeinsam mit seinem Vize Ulrich Diederich, Kassierer Andreas Schneider und dem Ehrenvorsitzenden Christoph Schmidt in der Turnhalle der Marion-Dönhoff-Realschule-Plus getroffen hat, in der am Freitag, 29. August, um 20 Uhr ein Pokalspiel der Handball-Herren gegen den Tus 05 Daun den bunten Reigen eröffnen wird.

Dass die Wissener Handballcracks Woche für Woche in verschiedenen Ligen Top-Leistungen bringen, ist vor allem der Tatsache zu verdanken, dass sie sich im Jahre 1995 vom von der Insolvenz bedrohten VFB Wissen lösten und fortan unter eigener Flagge ein breites Angebot schufen. „Ursprünglich hatten wir den Namen VFB Wissen 1995, aber wegen der Namensähnlichkeit zum VFB Wissen 1914 haben wir ihn dann in SSV 95 geändert“, sagt Ehrenvorsitzender Christoph Schmidt. Hier fanden zunächst die damals schon sehr erfolgreichen Handballer ihr Domizil mit dem Ergebnis von Aufstiegen in die Bezirksliga, Landesliga und Verbandsliga.

i Teamgeist in allen Abteilungen und Gemeinschaftssinn im gesamten SSV 95 symbolisieren auch die T-Shirts, die von der Firma Neuser-Elektrotechnik gesponsert, zum Jubiläum alle Vereinsmitglieder erhalten haben. Thomas Hammer

Die sportlichen Reisen bei Meisterschafts- und Pokalspielen führten fortan in Städte wie Mühlheim-Kärlich, Koblenz und Bad Ems. Gleichzeitig wuchs die Mitgliederzahl von ursprünglich etwa 50 auf heute 250. „In den 30 Jahren sind zwei Abteilungen dazu gekommen“, freut sich Kassierer Andreas Schneider. So wurde das Angebot im Jahre 2002 um eine Gymnastikabteilung und 2005 um eine Nordic-Walking-Gruppe erweitert. Auch einen kurzen Abstecher in die sportlichen Herausforderungen des Basketballs gab es, dieser währte allerdings nur zwei Jahre. Kern des Ganzen jedoch ist die Handballabteilung: Diese bildet mit Jugendmannschaften im weiblichen und männlichen Sektor, mit Herren und Damenmannschaft im Seniorenbereich und mit erster und zweiter Mannschaft sozusagen das Rückgrat eines breiten Angebotes, das mit der koreanischen Kampfkunst „Taekwondo“ ab dem ersten September die Palette der sportlichen Aktivitäten noch erweitern wird.

Vor allem aber will der Verein am Festwochenende einmal mehr die Attraktivität des Mannschaftssports „Handball“ vielen Besuchern zugänglich machen, ein Ansinnen, das nicht zuletzt von der Firma „Neuser-Elektrotechnik“ unterstützt wird, denn diese hat für alle Vereinsmitglieder ein T-Shirt mit Vereinslogo gesponsert, ein äußeres Zeichen für den gemeinschaftsbildenden Charakter des SSV, der am Samstagmorgen ab 10 Uhr die Turnhalle der Marion-Dönhoff-Realschule-Plus in ein lebendig – attraktives Zentrum verwandeln wird. Ab diesem Zeitpunkt werden vor allem die Jugendmannschaften ihr Können rund um „Kreis und Leder“ präsentieren und unter dem Motto „30 Jahre Vereinsgeschichte – Ein Jubiläum mit Herz und Gemeinschaft“ warten Hüpfburg und ein buntes Unterhaltungsprogramm (ergänzt mit Speisen und Getränken) auf Besucher aller Altersklassen.

i Teamgeist in allen Abteilungen und Gemeinschaftssinn im gesamten SSV 95 symbolisieren auch die T-Shirts, die von der Firma Neuser-Elektrotechnik gesponsert, zum Jubiläum alle Vereinsmitglieder erhalten haben. Thomas Hammer

Später gibt es dann eine Mitgliederfeier mit Ehrungen durch Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff im Schützenhaus Wissen, der verdiente Lohn für ehrenamtliche und sehr engagierte Arbeit, die von Anfang an vor allem auch die Jugend im Blick hatte: „Wir freuen uns sehr, dass so viele junge Menschen hier bei uns aktiv sind“, sagt der zweite Vorsitzende Ulrich Diederich, der genau wie seine Mitstreiter „von Anfang an dabei“ ist und die Erfolgsgeschichte des SSV 95 Wissen maßgeblich mitgeschrieben hat, so wie aktuell auch Abteilungsleiter Christian Hombach, der plant und koordiniert: „Er managt hier beinahe alles, ohne ihn läuft nichts“, sagt Vorsitzender Thomas Hammer, der sich für das kommende Wochenende viele Gäste und ein tolles Pokalspiel am Freitag wünscht: „Es wäre super, wenn viele Besucher uns auch hier unterstützen würden.“