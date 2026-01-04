Spritziger Auftakt ins Neue Jahr mit beliebten Klängen

Die Philharmonie Südwestfalen aus Siegen verzaubert das Publikum gemeinsam mit Sopranistin Eva Hartova. Das Programm ist locker und kommt bestens an – bis hin zu den Zugaben.
Da bekommt der Dirigent beim Neujahrskonzert doch tatsächlich „Haue“ mit dem Fächer: Aber Johannes Klumpp am Pult bleibt gelassen. Denn die Sopranistin Eva Hartova meint es nicht ernst. Sie spielt bei der Arie „Mein Herr Marquis“ aus der Operette „Die Fledermaus“ nur eine neckische Szene, mit einem Sektglas und eben einem Fächer in der Hand.