Sammlung wird ausgestellt Sportsbar in Altenkirchen: Betreiber hat 400 Trikots Sonja Roos 06.02.2026, 19:00 Uhr

i Ante Kelava und seine Schwester Stana Tomas, vielen bekannt als Betreiber des Restaurants „Deutsches Haus“ in Altenkirchen, haben in der Mühlengasse eine Sportsbar eröffnet. Dort zeigt Ante auch Teile seiner umfangreichen Trikotsammlung. Sonja Roos

Dass Ante Kelava sportbegeistert ist, wissen mittlerweile die meisten Altenkirchener – und das nicht erst seit der Eröffnung seiner Sportsbar „Seitenlinie“ in der Mühlengasse. Wer es sich dort gemütlich macht, dem fällt nämlich gleich auf, dass diverse Trikots die Wände schmücken.







