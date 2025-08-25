Es ist ein Ereignis, das seit Jahrzehnten in Betzdorf verankert ist: Die Sparkassen City Night, in der Radrennfahrer im Dunkeln um die besten Zeiten fahren. Der Organisator, der Radsportclub Betzdorf, will auch Nichtsportler damit ansprechen.

Am kommenden Freitag, 29. August, radeln abends im Dunkeln wieder Radfahrer der Extraklasse durch Betzdorf. Dann findet die 18. Sparkassen City Night statt. Zugleich blickt der Organisator, der Radsportclub Betzdorf (RSC Betzdorf), auf 40 Jahre zurück, und der Vorsitzende Markus Grigat erklärt, warum das Event auch für Nichtsportler interessant ist.

Für alle solle etwas dabei sein an diesem Freitagabend. Zuerst fährt der Nachwuchs ab 18 Uhr ein Laufradrennen auf einer Strecke von 150 Metern pro Runde. „Wir wollten mal etwas für die ganz Kleinen machen“, sagt Markus Grigat. Bei diesem Wettbewerb sind zwei oder vier Runden möglich. „Die Eltern dürfen ihren Kindern auch hinterhergehen. Wichtig ist es, einen Spaßfaktor dort reinzubringen.“

Nicht nur was für Radsportfans

Denn auch, wenn dann am späteren Abend absolute Spitzensportler im Radsport auf der rund 900 Meter langen Rundstrecke fahren, soll sich das Ereignis nicht nur an die Radsportprofis richten. Deshalb sei das Rennen auch bewusst auf einen Freitagabend und nicht Samstagabend gelegt worden. „Am Freitag gehen die Menschen noch eher in die Stadt, am Samstag sind viele schon im Wochenende“, sagt Grigat.

So geht es auch um 17.50 Uhr los mit einem Fassbieranstich. Für die Kleinen wird es zudem einen Stand mit kostenlosem Eis geben. „Wir hoffen, dass wir den ein oder anderen für den Radsport begeistern zu können“, sagt Grigat beim Pressegespräch in den Räumlichkeiten der Sparkasse Westerwald-Sieg in Betzdorf. Nach der Siegerehrung des Laufradrennens wird es eine Autopräsentation von Kamp EAW geben.

Im Windschatten fährt es sich schneller

Um 19.40 Uhr startet ein sogenanntes Dernyrennen. Dort werden nur Radsportlerinnen an den Start gehen. Das Besondere bei Dernyrennen ist, dass die Fahrer im Windschatten eines Motorrads in die Pedale treten. Das macht sie schneller. „Die Kunst dabei ist, dass man immer hinter dem Motorrad bleibt. Sonst fällt man schnell zurück“, sagt Grigat. „Dieser Motorräder müssen sich vor dem Rennen auch erst warm fahren. Wer das sehen will, am alten Postgebäude wird ein Fahrerlager eingerichtet“, so der RSC-Vorsitzende weiter.

Um so ein Ereignis auf die Beine stellen zu können, sind mehr Kräfte als nur der RSC und deren Sponsoren vonnöten. So sind die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, das Technische Hilfswerk und das Deutsche Rote Kreuz ebenfalls beteiligt, wie Kevin Wallimann, Citymanager der Stadt Betzdorf betont.

Veranstaltung einzigartig in der Region

Peter Mohr von der Sparkasse Westerwald-Sieg stellte die Bedeutsamkeit der Veranstaltung heraus. „Das ist ja ein wichtiger Beitrag zur Förderung des Radsports in der Region“, sagt Mohr beim Pressegespräch. In der näheren und weiteren Umgebung gebe es nichts Vergleichbares in dieser Größe, fügte der Sparkassen-Vertreter hinzu.

Der Zeitplan der 18. Sparkassen City Night

17.50 Uhr: Erzquell Pils Fassbieranstich

18 Uhr: Nachwuchsrennen von Liquisign

18.20 Uhr: Siegerehrung Laufradrennen

18.30 Uhr: Autopräsentation Kamp EAW

18.40 Uhr: Großer Preis der Erzquell Brauerei

19.30 Uhr: Siegerehrung Masters und Sprinterpreis

19.40 Uhr: Dernyrennen Elite Frauen

20.30 Uhr: Siegerehrung Dernyrennen

20.40 Uhr: Autopräsentation Kamp EAW

20.50 Uhr: Elite- und Elite-Amateur-Rennen

22.20 Uhr: Siegerehrung Elite, Elite Amateur und Sprinterpreis

22.30 Uhr: Veranstaltungsende