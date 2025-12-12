Traditionelle Handwerkskunst Spinnen sorgt in Flammersfeld für Entspannung Sabrina Mewes 12.12.2025, 16:00 Uhr

i Die Spinngruppe trifft sich jeden ersten Samstag im Monat von 13-17 Uhr im Flammersfelder Bürgerhaus. Dabei entspannen und quatschen sie, während sie ihrem gemeinsamen Hobby des Spinnens nachgehen. Sabrina Mewes

Auf Rezept gibt es Spinnen als Hobby zwar noch nicht. Doch die alte Handwerkskunst wirke wie ein Blutdrucksenker, erzählen Mitglieder einer Gruppe in Flammersfeld.

Ein fast vergessenes Handwerk findet in einem kleinen Räumchen im Flammersfelder Bürgerhaus wieder Beachtung: Hier trifft sich jeden ersten Samstag im Monat für vier Stunden eine Gruppe von leidenschaftlichen Spinnern. Auch wenn Rumpelstilzchen die Gruppe noch nicht mit der Fähigkeit beglückt hat, Gold zu spinnen, hat die Gruppe deutlich Spaß an ihrer Leidenschaft.







Artikel teilen

Artikel teilen