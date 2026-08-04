Barrierefreiheit wächst Spielplatz in Weyerbusch wird inklusiver Abenteuerort Julia Hilgeroth-Buchner 04.08.2026, 11:00 Uhr

i Kunterbunte Kinderrechte: Der Weyerbuscher Ortsbürgermeister Max Weller freut sich sehr, dass sich der Abenteuerspielplatz in der Dorfmitte mehr und mehr entwickelt. Ein schöner und wichtiger Farbtupfer ist die Galerie aus Kinderrechtstafeln (hier ein Ausschnitt), die von der Gruppe „Kids’n’teens“ unter der Leitung von Kamilla Giufridda gestaltet wurden. Julia Hilgeroth-Buchner

Der Weyerbuscher Spielplatz wandelt sich zum inklusiven Abenteuergelände: Kinder haben mitgestaltet, die Gemeinde plant neue Zugänge und Spielmöglichkeiten. Wie bleibt der Wiesencharakter erhalten — und wer profitiert davon?

Wer in diesen Wochen am Spielplatz in der Weyerbuscher Ortsmitte vorbeispaziert, kann sich über eine kunterbunte Veränderung freuen. Der umgebende Zaun wurde nämlich auf einer Teilstrecke zur „Galerie“ für die neuen Kinderrechtstafeln, die von der Gruppe „Kids’n’teens“ gestaltet wurden.







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