Der Weyerbuscher Spielplatz wandelt sich zum inklusiven Abenteuergelände: Kinder haben mitgestaltet, die Gemeinde plant neue Zugänge und Spielmöglichkeiten. Wie bleibt der Wiesencharakter erhalten — und wer profitiert davon?
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Wer in diesen Wochen am Spielplatz in der Weyerbuscher Ortsmitte vorbeispaziert, kann sich über eine kunterbunte Veränderung freuen. Der umgebende Zaun wurde nämlich auf einer Teilstrecke zur „Galerie“ für die neuen Kinderrechtstafeln, die von der Gruppe „Kids’n’teens“ gestaltet wurden.