Mit dem roten Ascheplatz an der Kaufmannshalde in Bitzen verbinden viele Fußballbegeisterte, Anwohner und Leser Erinnerungen. Ein Blick in die Geschichte zeigt – auch prominente Fußballer blieben der Kaufmannshalde nicht fern.

Der Hartplatz auf der Bitzener Kaufmannshalde ist bei Fußballern, Zuschauern und Schiedsrichtern im Fußballkreis Westerwald-Sieg und darüber hinaus bekannt. Nachdem jetzt feststeht, dass der Aschenplatz in einen Kunstrasenplatz umgewandelt wird, werden nicht nur bei den einheimischen Fußball-Fans, ehemaligen und aktiven TuS-Spielern, sondern auch bei auswärtigen Akteuren und Lesern unserer Zeitung Erinnerungen an Matches in Bitzen wachgerufen.

Der rote Sand, damit verbundene schöne, sicherlich hin und wieder schmerzhafte Momente mit einem blutenden Knie oder einem aufgeschürften Oberschenkel stehen dabei oft im Mittelpunkt. Ideale Pässe, Traumtore, diagonale Flanken, vergebene hundertprozentige Torchancen und verschossene Elfer werden ebenso transparent, wie wichtige und weniger wichtige Spiele, die im Sommer teilweise sehr staubig verliefen.

i Zahlreiche Meisterschaften, wie hier im Bild vor 25 Jahren, konnten auf der Kaufmannshalde gefeiert werden. Rolf-Dieter Rötzel

Sicherlich wird dabei festgestellt, dass Fußballspielen auf dem Aschenplatz schon etwas Besonderes hatte. Vor allem dann, wenn Gastmannschaften einen Rasenplatz gewöhnt waren. „Dann hatten wir als Heimverein gegenüber der Gastelf schon manchmal einen Vorteil, wenn diese technisch und spielerisch auch stärker war“, so augenzwinkernd Bernd Radermacher stellvertretend für die TuS-Akteure im RZ-Gespräch.

Der Zuschauerrekord auf der Kaufmannshalde liegt bei 1500, ein Wert für die Ewigkeit. Erzielt wurde dieser im Heimspiel gegen den VfB Wissen, nach dem Aufstieg von Bitzen im Spieljahr 1966/67 in die Bezirksliga. Ganz Bitzen war zugeparkt, wie auch die Landesstraße bis nach Forst. Die Zuschauer sahen ein tolles Lokalderby, das die Kicker aus der Siegstadt mit 0:2 gewannen. Beide Tore, so TuS-Ehrenvorsitzender Heinz-Walter Schenk nach einem Blick in die Vereins-Annalen, erzielte Siegfried „Siggi“ Retzlaff.

i Wolfgang Overath inmitten von TuS-Alteuren bei seinem Gastspiel im Jahre 1980 in Bitzen. Rolf-Dieter Rötzel

Auch prominente Fußballer fanden immer wieder den Weg auf die Kaufmannshalde. So der 81-fache Nationalspieler und Fußball-Weltmeister 1974, Wolfgang Overath. Er gab 1980 ein Gastspiel in der TuS-Alte-Herren-Mannschaft. In der dritten Halbzeit erzählte er dann bei einem „kühlen Blonden“ aus seinem spannenden Fußball-Leben. Zu Gast mit einer Fußballschule sowie namhaften Kickern war ferner der ehemalige Bundesligaspieler und -trainer Dragoslav Stepanovic. Gastspiele in Bitzen gaben auch die Traditionsmannschaften des BVB Dortmund, Schalke 04 und 1. FC Köln; mit dabei natürlich ehemalige Nationalspieler und Bundesliga-Akteure.

Musikalisch stimmte der aus der Fernsehserie „Bauer sucht Frau“ bekannte Schäfer Heinrich die Kaufmannshalde ein. Begeistern konnte auch Marc Metzger, der als „Blötschkopp“ bekannte Kölner Karnevalist.

i Im Kölner Karneval ein Highlight, auf der Kaufmannshalde trieb er auch schon seine Späße: de Blötschkopp, alias Marc Metzger. Rolf-Dieter Rötzel

Schmunzeln mussten öfters auch Schiedsrichter. Bei einem Heimspiel stoppte einmal der Bitzener Akteur mit dem Beinamen „LaHa“ mit „Moment mool“ und Handzeichen das Spiel, zog ein Taschentuch aus der Gesäßtasche seiner Sporthose, schnäuzte kräftig und mit einem „so weirer“ setzte er das Spiel fort. Ja die Kaufmannshalde in Bitzen – wenn sie erzählen könnte.