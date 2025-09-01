Es war ein Fest mit toller Stimmung und einem bunten und sehr abwechslungsreichen Programm, das am Sonntag viele Hunderte Gäste auf den Sportplatz nach Ingelbach lockte. Dort, wo sonst „König Fussball“ regiert, stand am Wochenende vor allem eines im Mittelpunkt: „Die gute Sache“, einmal mehr glänzend in Szene gesetzt von den Freunden der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten und perfekt vorbereitet vom Team um die Vorsitzende Ramona Fischer. Bereits am Freitagabend hatte ein Benefizkonzert mit „Marco Hä“ und der Band „Versus“ Hunderte Besucher ins Festzelt gelockt, wo Pop und Rock bis in die frühen Morgenstunden für ausgelassene Stimmung sorgte, ein Auftakt, der auch zukünftig den Jahreshöhepunkt im Sommer eröffnen soll: „Wir machen keine Eintagsfliegen“, freute sich Ramona Fischer über die gelungene Premiere, zugleich eine Aussage, die die Kontinuität des Vereins widerspiegelt, denn am Sonntag wartete ein buntes Programm auf die Gäste, unter ihnen auch zahlreiche Vertreter aus Kommunalpolitik sowie Landtagspräsident Hendrick Hering (SPD) und der Wissener CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Reuber.
Während sich auf dem grünen Rasen viele Mannschaften aus umliegenden Ortschaften und befreundeten Organisationen und Vereinen bei humorvoll-sportlichen Spielen mit „Postkutsche“, „Hindernisparcours“ und „Ballstaffette“ ebenso freundschaftliche wie bisweilen schweißtreibende Duelle lieferten und im hinteren Teil Kinder auf Ponys ihre Runden drehten, wurde der Platz um das Vereinsheim der Sportfreunde Ingelbach beherrscht von Ständen, Zelt und vor allem von der Bühne.
Hier warteten weitere Attraktionen: Verschiedene Gruppierungen der Karnevalsgesellschaft 1846 Wissen entführten unter dem Applaus des Publikums und unter den Klängen der „Indiana Jones“-Filmmelodie beispielsweise mit einer tänzerischen „Safari“ nach Afrika. Dass die KG Wissen das ohnehin sehr abwechslungsreiche Programm bereicherte, hatte einen guten Grund, denn die „Jecken“ um ihre amtierenden Regenten Prinz „Julius I“ (Wijk) und seine Tochter, Prinzessin „Anna-Sophie“ hatten während der laufenden Session bei vielen Veranstaltungen und gemeinsam mit befreundeten Vereinen Spenden gesammelt. Prinzessin „Anna-Sophie“ erzählte in bewegenden Worten vom Schicksal ihrer an Krebs verstorbenen Mutter, „die für uns und den Karneval gelebt und sich das gewünscht hat“. Unter dem Jubel der Gäste überreichte das Prinzenpaar einen symbolischen Scheck in Höhe von rund 2540 Euro, der vom Altenkirchener Prinz „Alex“ sogar noch um 100 Euro aufgestockt wurde.
Auch die Band „Knallblech“ sorgte danach für ausgelassene, gute Laune und der Verkauf der Lose der Tombola, bei dem sehr attraktive Preise und als Hauptgewinn ein Kia Ceed lockten, dürfte einmal mehr für ein tolles Ergebnis sorgen: „Alles kommt eins- zu eins der guten Sache zugute“, betonte Ramona Fischer, die sich mit Herz und Seele, ebenso wie ihr Vorstandsteam- in den Verein einbringt: „Das ist wie ein Vollzeitjob“, sagt die Mutter und Ehefrau von Vorstandsmitglied Kai Fischer, die vor etwa einem Jahr das Amt der ersten Vorsitzenden übernahm: „Ich war in Elternzeit und seit zehn Jahren als Familienbetreuerin dabei“, nennt sie einen der Gründe für ihre Bereitschaft, diese ehrenamtliche Aufgabe zu übernehmen. Kassiererin Sina Gemp fügt an: „Es macht einfach Spaß, etwas für die gute Sache zu tun“ und die zweite Vorsitzende Claudia Kinkel von der Firma „sks“ freut sich über die Energie, die durch das gemeinsame Ziel, „Gutes zu tun“ freigesetzt wird: „Jutta und Ulrich Fischer (Gründer) kamen damals zu uns in die Firma und haben uns den Verein mit so viel Herzblut, Engagement und Bodenständigkeit vorgestellt, dass ich mich sofort entschieden habe, diesen zu unterstützen.“
Kinderkrebshilfe Gieleroth übergibt über 575.000 Euro
Mit einer Spendensumme von über 575.000 Euro unterstützt die Kinderkrebshilfe Gieleroth viele Institutionen und betroffene Familien. Bei der Scheckübergabe im Dorfgemeinschaftshaus Gieleroth gab es bewegende Rückblicke.