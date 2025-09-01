Hunderte Gäste nahmen beim Sommerfest der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten auf dem Sportplatz in Ingelbach am Sonntag für den guten Zweck teil. Erstmals fand das Fest unter der Leitung des neuen Vorstands statt.

Es war ein Fest mit toller Stimmung und einem bunten und sehr abwechslungsreichen Programm, das am Sonntag viele Hunderte Gäste auf den Sportplatz nach Ingelbach lockte. Dort, wo sonst „König Fussball“ regiert, stand am Wochenende vor allem eines im Mittelpunkt: „Die gute Sache“, einmal mehr glänzend in Szene gesetzt von den Freunden der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten und perfekt vorbereitet vom Team um die Vorsitzende Ramona Fischer. Bereits am Freitagabend hatte ein Benefizkonzert mit „Marco Hä“ und der Band „Versus“ Hunderte Besucher ins Festzelt gelockt, wo Pop und Rock bis in die frühen Morgenstunden für ausgelassene Stimmung sorgte, ein Auftakt, der auch zukünftig den Jahreshöhepunkt im Sommer eröffnen soll: „Wir machen keine Eintagsfliegen“, freute sich Ramona Fischer über die gelungene Premiere, zugleich eine Aussage, die die Kontinuität des Vereins widerspiegelt, denn am Sonntag wartete ein buntes Programm auf die Gäste, unter ihnen auch zahlreiche Vertreter aus Kommunalpolitik sowie Landtagspräsident Hendrick Hering (SPD) und der Wissener CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Reuber.

Während sich auf dem grünen Rasen viele Mannschaften aus umliegenden Ortschaften und befreundeten Organisationen und Vereinen bei humorvoll-sportlichen Spielen mit „Postkutsche“, „Hindernisparcours“ und „Ballstaffette“ ebenso freundschaftliche wie bisweilen schweißtreibende Duelle lieferten und im hinteren Teil Kinder auf Ponys ihre Runden drehten, wurde der Platz um das Vereinsheim der Sportfreunde Ingelbach beherrscht von Ständen, Zelt und vor allem von der Bühne.

Diese Tanzgruppe der Karnevalsgesellschaft Wissen entführte mit einem furiosen Tanz in die abenteuerliche Welt von Indiana-Jones und Co. Die Wissener Karnevalsgesellschaft unter Prinz Julius (2.v.r.) und seiner Tochter, Prinzessin Anna-Sophie (links) hatte in der laufenden Session in Kooperation mit befreundeten Vereinen (wie etwa den Karnevalisten aus Altenkirchen und Niederfischbach) Spenden gesammelt. Den Scheck in Höhe von etwa 2540 Euro überreichten die beiden am Sonntag an Ramona Fischer, Vorsitzende der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth-Unnau e.V. "Ponyeiten", das war insbesondere für die Kleinen und Kleinsten -ebenso wie Hüpfburg, Kinderschminken und andere Attraktionen- ein großer Spaß beim diesjährigen Sommerfest der "Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth-Unnau e.V." Viele Hunderte Gäste besuchten am Sonntag das Sommerfest der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth-Unnau e.V., das einmal mehr zum Triumph für den guten Zweck wurde. "Postkutschenrennen" gepaart mit "Ballstaffette" und "Hindernisparcours", das waren Spiele, die beim Sommerfest der "Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth-Unnau e.V." für sportliche Herausforderungen mit viel Spaß sorgten.

Hier warteten weitere Attraktionen: Verschiedene Gruppierungen der Karnevalsgesellschaft 1846 Wissen entführten unter dem Applaus des Publikums und unter den Klängen der „Indiana Jones“-Filmmelodie beispielsweise mit einer tänzerischen „Safari“ nach Afrika. Dass die KG Wissen das ohnehin sehr abwechslungsreiche Programm bereicherte, hatte einen guten Grund, denn die „Jecken“ um ihre amtierenden Regenten Prinz „Julius I“ (Wijk) und seine Tochter, Prinzessin „Anna-Sophie“ hatten während der laufenden Session bei vielen Veranstaltungen und gemeinsam mit befreundeten Vereinen Spenden gesammelt. Prinzessin „Anna-Sophie“ erzählte in bewegenden Worten vom Schicksal ihrer an Krebs verstorbenen Mutter, „die für uns und den Karneval gelebt und sich das gewünscht hat“. Unter dem Jubel der Gäste überreichte das Prinzenpaar einen symbolischen Scheck in Höhe von rund 2540 Euro, der vom Altenkirchener Prinz „Alex“ sogar noch um 100 Euro aufgestockt wurde.

i Mit Herzblut, Engagement und Tatkraft im Ehrenamt "für die gute Sache" tätig. Sina Gemp (von links, 1. Kassiererin), Claudia Kinkel (2. Vorsitzende), Ramona Fischer (Vorsitzende) sowie Beisitzer Kai Fischer, Desirée Rumpel (zweite Kassiererin) und Silvia Rossbach (Beisitzerin) freuen sich nach monatelanger Planung mitsamt dem Team und vielen Helfern über einen tollen Besuch des Sommerfestes der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth-Unnau e.V. Thomas Hoffmann

Auch die Band „Knallblech“ sorgte danach für ausgelassene, gute Laune und der Verkauf der Lose der Tombola, bei dem sehr attraktive Preise und als Hauptgewinn ein Kia Ceed lockten, dürfte einmal mehr für ein tolles Ergebnis sorgen: „Alles kommt eins- zu eins der guten Sache zugute“, betonte Ramona Fischer, die sich mit Herz und Seele, ebenso wie ihr Vorstandsteam- in den Verein einbringt: „Das ist wie ein Vollzeitjob“, sagt die Mutter und Ehefrau von Vorstandsmitglied Kai Fischer, die vor etwa einem Jahr das Amt der ersten Vorsitzenden übernahm: „Ich war in Elternzeit und seit zehn Jahren als Familienbetreuerin dabei“, nennt sie einen der Gründe für ihre Bereitschaft, diese ehrenamtliche Aufgabe zu übernehmen. Kassiererin Sina Gemp fügt an: „Es macht einfach Spaß, etwas für die gute Sache zu tun“ und die zweite Vorsitzende Claudia Kinkel von der Firma „sks“ freut sich über die Energie, die durch das gemeinsame Ziel, „Gutes zu tun“ freigesetzt wird: „Jutta und Ulrich Fischer (Gründer) kamen damals zu uns in die Firma und haben uns den Verein mit so viel Herzblut, Engagement und Bodenständigkeit vorgestellt, dass ich mich sofort entschieden habe, diesen zu unterstützen.“