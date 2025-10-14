Zweimal stellten sich in jüngster Vergangenheit Menschenmengen gegen Polizisten, in Betzdorf und Mudersbach. Sind grundsätzlich Polizisten öfter mit solchen Vorfällen konfrontiert? Eine bundesweite Erhebung gibt unangenehme Antworten.
Die jüngsten Einsätze in der Betzdorfer Innenstadt und bei der Kirmes Mudersbach, bei denen Polizeibeamte mit Aggressionen und der Solidarisierung von Menschenmengen konfrontiert wurden, spiegeln Trends wider. Das offenbart der Abschlussbericht einer bundesweiten Polizeistudie, die unter dem Titel Megavo (Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten) firmiert.