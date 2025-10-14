Menschenmengen gegen Polizei Spiegeln Eskalationen im Siegtal Trends wider? 14.10.2025, 20:00 Uhr

i In dem Megavo-Abschlussbericht wird eine Inneneinsicht der Polizei aus der Perspektive der Beamten geboten. Zweimal wurden dazu Beamte in bundesweiten Erhebungen befragt. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Zweimal stellten sich in jüngster Vergangenheit Menschenmengen gegen Polizisten, in Betzdorf und Mudersbach. Sind grundsätzlich Polizisten öfter mit solchen Vorfällen konfrontiert? Eine bundesweite Erhebung gibt unangenehme Antworten.

Die jüngsten Einsätze in der Betzdorfer Innenstadt und bei der Kirmes Mudersbach, bei denen Polizeibeamte mit Aggressionen und der Solidarisierung von Menschenmengen konfrontiert wurden, spiegeln Trends wider. Das offenbart der Abschlussbericht einer bundesweiten Polizeistudie, die unter dem Titel Megavo (Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten) firmiert.







