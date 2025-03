Spende für die Zukunft der Bollnbacher

Seit 2003 stellt die Krombacher Brauerei jährlich eine Gesamtsumme von 250.000 Euro für gesellschaftliches Engagement zur Verfügung. Das Familienunternehmen hat im Dezember 2023 die Verbraucher dazu aufgerufen, gemeinnützige Institutionen und Vereine vorzuschlagen, von denen 100 eine Spende in Höhe von je 2.500 Euro erhalten.

50 Spenden wurden durch ein Voting-Verfahren vergeben. Auch der Bollnbacher Musikverein Herdorf hat die Chance auf eine Finanzspritze genutzt und sein Projekt „Jugendarbeit“ der Brauerei vorgestellt. Viele Unterstützer stimmten für den Musikverein. Im Rahmen eines Konzerts der verschiedenen Jugendgruppen darf nun der Förderverein „Musik“ der Bollnbacher am Sonntag im Knappensaal in Herdorf einen symbolischen Scheck über 2500 Euro vom Gebietsverkaufsleiter der Krombacher Brauerei, Tim Blöcher in Empfang nehmen.

i Auch die Kleinsten des Bollbacher Musikvereins spielen bei Konzerten groß auf. Gaby Wertebach

In den letzten Jahren spendete der Förderverein bereits zwei Klarinetten und zwei Trompeten. Die Finanzierung der Bläserklassen beläuft sich auf 28.000 bis 32.000 Euro innerhalb von zwei Jahren. Die Kooperation der Maria-Homscheid-Schule mit dem Bollnbacher Musikverein Herdorf gibt es seit 2021. Die Bläserklasse startet in diesem Jahr bereits in die fünfte Runde. Nicht nur die Instrumente werden bezahlt, sondern für drei Register und den Gesamtunterricht werden je nach Instrumenten vier oder fünf Dozenten benötigt, die jede Woche zweimal unterrichten. Die anfallenden Kosten teilen sich die Eltern, der Musikverein und die beiden Fördervereine der Grundschule und des Musikvereins. Sofern es möglich ist, wird über Spenden der Restbetrag finanziert. „Das ist in jedem Jahr eine Herausforderung – es sei denn, es gibt ein passendes Förderprogramm“, so Vereinsmitglied Hubert Latsch.

Die Spende der Krombacher Brauerei stellt nun für den Musikverein eine wertvolle Unterstützung dar, um seine wichtige Jugendarbeit weiter zu stärken, die musikalische Ausbildung der jungen Mitglieder zu fördern und auch in Zukunft junge Menschen für die Musik zu begeistern.

i Der Nachwuchs im Weihnachtskonzert 2024. Gaby Wertebach

Alle Interessierten haben am Sonntag die Möglichkeit, sich selbst ein Bild machen. Das Jugendorchester mit rund 20 Teilnehmern und dem Dirigenten Matthias Klemm ist mit dabei, ebenso das im letzten Jahr gegründete Vor-Orchester mit Dirigentin Anna Rüggeberg. Dabei handelt es sich quasi um eine Zwischenstufe in der Jungen und Mädchen spielen, die im letzten Jahr die Bläserklasse beendet haben, aber noch nicht so weit sind, dass sie im Jugendorchester mitspielen können. Die Bläserklassen des 3. Schuljahres mit 17 Kindern und die des 4. Schuljahres mit zehn Kindern zeigen ebenfalls ihr musikalisches Können unter dem Dirigat von Simone Imhäuser. Die Organisation des Konzertes am Sonntag um 14 Uhr im Knappensaal in Herdorf haben Luka Gerhardus und Max Ebener von der Jugendabteilung übernommen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.