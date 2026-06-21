Die Interventionsstelle der Caritas Betzdorf hilft Frauen in gewaltbelasteten Partnerschaften. Doch die Mitarbeiterinnen sind auf Spenden angewiesen, um Frauen beim Sprung in ein neues Leben zu unterstützen.
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Mit einem Scheck über 1250 Euro unterstützt der Lions Club Friedrich Wilhelm Raiffeisen Altenkirchen die wichtige Arbeit der Interventionsstelle der Caritas in Betzdorf. Lions-Präsident Andreas Düngen überbrachte nicht nur den Geldsegen, sondern ließ sich vor Ort auch über das breit gefächerte Aufgabenfeld der IST informieren.