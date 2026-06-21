Spende an die Caritas Betzdorf Spende der Lions hilft Frauen in Gewaltbeziehungen Sonja Roos 21.06.2026, 15:00 Uhr

i Stefanie Breiderhoff von der Caritas Betzdorf nahm jetzt eine Spende des Lions Club Friedrich Wilhelm Raiffeisen Altenkirchen von Präsident Andreas Düngen entgegen. Mit den 1250 Euro unterstützen die Lions die wichtige Arbeit der Interventiosnstelle, die Frauen hilft, aus gewaltvollen Beziehungen zu entkommen. Sonja Roos

Die Interventionsstelle der Caritas Betzdorf hilft Frauen in gewaltbelasteten Partnerschaften. Doch die Mitarbeiterinnen sind auf Spenden angewiesen, um Frauen beim Sprung in ein neues Leben zu unterstützen.

Mit einem Scheck über 1250 Euro unterstützt der Lions Club Friedrich Wilhelm Raiffeisen Altenkirchen die wichtige Arbeit der Interventionsstelle der Caritas in Betzdorf. Lions-Präsident Andreas Düngen überbrachte nicht nur den Geldsegen, sondern ließ sich vor Ort auch über das breit gefächerte Aufgabenfeld der IST informieren.







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