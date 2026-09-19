Auftritt im Hammer Kulturhaus Spektakuläres Solo: Henry Arnold als Ozeanpianist Julia Hilgeroth-Buchner 19.09.2026, 12:00 Uhr

i Der Mann am Klavier: Henry Arnold gestaltete etliche Szenen vom Flügel aus und erwies sich dabei als exzellenter Pianist. Julia Hilgeroth-Buchner

Schauspieler Henry Arnold zog das Publikum in Hamm mit packender Stimme und virtuosen Klängen mit seinem Solostück „Die Legende vom Ozeanpianisten“ im Rahmen der „25. Westerwälder Literaturtage“ in seinen Bann. Ein Abend voller magischer Momente.

Man schreibt das Jahr 1927. Voller großer Erwartungen schreitet der 17-jährige Tim die Gangway des Ozeandampfers „Virginian“ hinauf. Außer dem Trompetenspiel interessiert den jungen Mann eigentlich nichts – sein Glück, denn weil er sich offensichtlich mit Musik auskennt, hat er sich einen Job in der „Atlantic Jazz Band“ sichern können.







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