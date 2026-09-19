Auftritt im Hammer Kulturhaus
Spektakuläres Solo: Henry Arnold als Ozeanpianist
Der Mann am Klavier: Henry Arnold gestaltete etliche Szenen vom Flügel aus und erwies sich dabei als exzellenter Pianist.
Der Mann am Klavier: Henry Arnold gestaltete etliche Szenen vom Flügel aus und erwies sich dabei als exzellenter Pianist.
Julia Hilgeroth-Buchner

Schauspieler Henry Arnold zog das Publikum in Hamm mit packender Stimme und virtuosen Klängen mit seinem Solostück „Die Legende vom Ozeanpianisten“ im Rahmen der „25. Westerwälder Literaturtage“ in seinen Bann. Ein Abend voller magischer Momente.

Lesezeit 3 Minuten
Man schreibt das Jahr 1927. Voller großer Erwartungen schreitet der 17-jährige Tim die Gangway des Ozeandampfers „Virginian“ hinauf. Außer dem Trompetenspiel interessiert den jungen Mann eigentlich nichts – sein Glück, denn weil er sich offensichtlich mit Musik auskennt, hat er sich einen Job in der „Atlantic Jazz Band“ sichern können.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren