Bewerberin im AK-Land SPD-Spitze setzt bei Landratswahl auf Katja Schütz Markus Kratzer 23.10.2026, 14:45 Uhr

i Katja Schütz war bis 2024 Ortsbürgermeisterin von Gieleroth. Jetzt ist sie die Favoritin der SPD-Spitze im Kreis Altenkirchen für die Landratswahl am 11. April. Katja Schütz/SPD-Kreisverband Altenkirchen. SPD-Kreisverband Altenkirchen

Die CDU hat vorgelegt, jetzt wollen sich auch die Sozialdemokraten im Kreis Altenkirchen schnell entscheiden, wer bei der Landratswahl im kommenden Jahr für die Genossen antritt. Es soll eine Bewerberin sein, wie der SPD-Kreischef verriet.

Die Menschen im AK-Land werden sich bei der Landratswahl am 11. April 2027 zumindest zwischen zwei Personen entscheiden können. Nachdem die CDU den Ersten Kreisbeigeordneten Tobias Gerhardus als Bewerber für die Nachfolge von Peter Enders gekürt hat, sind jetzt wohl auch die Genossen im Kreis Altenkirchen „fündig“ geworden.







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