Die CDU hat vorgelegt, jetzt wollen sich auch die Sozialdemokraten im Kreis Altenkirchen schnell entscheiden, wer bei der Landratswahl im kommenden Jahr für die Genossen antritt. Es soll eine Bewerberin sein, wie der SPD-Kreischef verriet.
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Die Menschen im AK-Land werden sich bei der Landratswahl am 11. April 2027 zumindest zwischen zwei Personen entscheiden können. Nachdem die CDU den Ersten Kreisbeigeordneten Tobias Gerhardus als Bewerber für die Nachfolge von Peter Enders gekürt hat, sind jetzt wohl auch die Genossen im Kreis Altenkirchen „fündig“ geworden.