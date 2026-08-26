Landratswahl in Altenkirchen
SPD lässt sich bei Kandidatenkür nicht hetzen
Jan Hellinghausen
Jan Hellinghausen
Studio Maximilian König

Wer tritt im kommenden Jahr die Nachfolge von Landrat Peter Enders an? Einige Bewerber haben bereits ihren Hut in den Ring geworfen – beispielsweise aus Reihen der CDU. Doch was machen die Sozialdemokraten?

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Seit Kurzem steht der Termin fest: Am Sonntag, 11. April 2027, soll ein neuer Landrat des Kreises Altenkirchen gewählt werden. Auch wenn es bis dahin noch etwas dauert, ist das Thema durchaus jetzt schon präsent.Namen – etwa bei der CDU – sind bereits im Umlauf, um die Nachfolge von Peter Enders anzutreten.
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