Landratswahl in Altenkirchen SPD lässt sich bei Kandidatenkür nicht hetzen Markus Eschenauer

Markus Kratzer 26.08.2026, 18:00 Uhr

i Jan Hellinghausen Studio Maximilian König

Wer tritt im kommenden Jahr die Nachfolge von Landrat Peter Enders an? Einige Bewerber haben bereits ihren Hut in den Ring geworfen – beispielsweise aus Reihen der CDU. Doch was machen die Sozialdemokraten?

Seit Kurzem steht der Termin fest: Am Sonntag, 11. April 2027, soll ein neuer Landrat des Kreises Altenkirchen gewählt werden. Auch wenn es bis dahin noch etwas dauert, ist das Thema durchaus jetzt schon präsent.Namen – etwa bei der CDU – sind bereits im Umlauf, um die Nachfolge von Peter Enders anzutreten.







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