Landratswahl im AK-Land
SPD-Kandidatin bekommt Rückenwind aus ihrem Heimatort
Katja Schütz ist die SPD-Kandidatin für die Landratswahl im Kreis Altenkirchen im kommenden April.
Katja Schütz ist die SPD-Kandidatin für die Landratswahl im Kreis Altenkirchen im kommenden April.
Katja Schütz/SPD-Kreisverband Altenkirchen. SPD-Kreisverband Altenkirchen

15 Jahre lang war Katja Schütz Ortsbürgermeisterin von Gieleroth. Bei der Landratswahl im April will sie für die SPD den Chefsessel im Kreistag „erobern“. Darüber haben wir mit dem neuen Ortschef ihrer Heimatgemeinde gesprochen.

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Etwas überrascht sei er schon gewesen, als er gehört hat, dass Katja Schütz für die SPD in den Landratswahlkampf zieht, sagt Silas Becker. Dies habe aber in erster Linie daran gelegen, dass er als Soldat beruflich sehr eingespannt gewesen sei, als die Nachricht bekannt wurde.
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