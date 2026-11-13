15 Jahre lang war Katja Schütz Ortsbürgermeisterin von Gieleroth. Bei der Landratswahl im April will sie für die SPD den Chefsessel im Kreistag „erobern“. Darüber haben wir mit dem neuen Ortschef ihrer Heimatgemeinde gesprochen.
Lesezeit 1 Minute
Etwas überrascht sei er schon gewesen, als er gehört hat, dass Katja Schütz für die SPD in den Landratswahlkampf zieht, sagt Silas Becker. Dies habe aber in erster Linie daran gelegen, dass er als Soldat beruflich sehr eingespannt gewesen sei, als die Nachricht bekannt wurde.