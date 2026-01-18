Vor Klingbeil-Rede in Daaden SPD-Kandidat fordert Wohnungsgenossenschaft im AK-Land Daniel-D. Pirker 18.01.2026, 18:30 Uhr

i Die SPD-Landtagskandidaten im Kreis Altenkirchen, Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Philip Schimkat (Mitte), begrüßen Vizekanzler Lars Klingbeil in Daaden. Daniel-D. Pirker

Überregionale Themen prägten den Besuch des Vizekanzlers in Daaden. Doch am Rande spielte auch die Landespolitik eine Rolle – deren Wohnungsbaupolitik laut einem Landtagskandidaten im AK-Land nicht ihr gesamtes Potenzial entfalten kann.

Am frühen Sonntagmorgen wurden im Gasthof Koch in der Daadener Innenstadt bereits weltpolitische Probleme von Spitzenpolitikern beraten. Zumindest hat Vizekanzler Lars Klingbeil in seiner Rede auf dem Neujahrsempfang der Kreis-SPD in dem Bürgerhaus der 4300-Einwohner-Stadt das so zum Besten gegeben.







