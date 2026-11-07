Klares Votum der Mitglieder
SPD im AK-Land will Katja Schütz als Landrätin
Katja Schütz aus Gieleroth will die erste Landrätin des Kreises Altenkirchen werden. Die Unterstützung ihrer Partei hat die 57-J
Katja Schütz aus Gieleroth will die erste Landrätin des Kreises Altenkirchen werden. Die Unterstützung ihrer Partei hat die 57-Jährige. Das zeigte sich bei der Aufstellungskonferenz ganz klar.
Markus Eschenauer

Die SPD im Kreis Altenkirchen steht ganz klar hinter Katja Schütz als Kandidatin um den Posten an der Spitze der Kreisverwaltung. Aber was hat die möglicherweise erste Landrätin im AK-Land vor?

Lesezeit 2 Minuten
Jetzt ist es offiziell: Katja Schütz geht als Kandidatin der SPD bei der Landratswahl 2027 ins Rennen und könnte damit als erste Frau auf dem Chefsessel der Kreisverwaltung Platz nehmen.Bei der Kreiskonferenz am Samstag, 7. November, in der Gaststätte Bürgerstube in Grünebach zeigte sich ganz klar, dass die Sozialdemokraten aus dem AK-Land hinter der 57-Jährigen stehen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren