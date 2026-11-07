Klares Votum der Mitglieder SPD im AK-Land will Katja Schütz als Landrätin Markus Eschenauer 07.11.2026, 14:15 Uhr

i Katja Schütz aus Gieleroth will die erste Landrätin des Kreises Altenkirchen werden. Die Unterstützung ihrer Partei hat die 57-Jährige. Das zeigte sich bei der Aufstellungskonferenz ganz klar. Markus Eschenauer

Die SPD im Kreis Altenkirchen steht ganz klar hinter Katja Schütz als Kandidatin um den Posten an der Spitze der Kreisverwaltung. Aber was hat die möglicherweise erste Landrätin im AK-Land vor?

Jetzt ist es offiziell: Katja Schütz geht als Kandidatin der SPD bei der Landratswahl 2027 ins Rennen und könnte damit als erste Frau auf dem Chefsessel der Kreisverwaltung Platz nehmen.Bei der Kreiskonferenz am Samstag, 7. November, in der Gaststätte Bürgerstube in Grünebach zeigte sich ganz klar, dass die Sozialdemokraten aus dem AK-Land hinter der 57-Jährigen stehen.







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