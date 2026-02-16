Innenstadt-Debatte Betzdorf SPD: „Einen statt spalten, sollte Devise sein“ Daniel-D. Pirker 16.02.2026, 09:29 Uhr

i Die politische Diskussion um die Sicherheit in der Betzdorfer Innenstadt hat eine neue Stufe erreicht nach dem gewaltsamen Angriff auf einen Grünebacher Anfang des Jahres. Thomas Leurs

Seit dem Angriff auf einen Grünebacher hat die politische Diskussion über die Sicherheit in der Betzdorfer Innenstadt Fahrt aufgenommen. Nach Vorwürfen von CDU und FWG über vermeintliche Unterlassungen reagieren die Sozialdemokraten nun deutlich.

Die Debatte um die Sicherheit in der Innenstadt Betzdorf verschärft sich weiter. Zuletzt hatten CDU und FWG die SPD-Fraktion deutlich für einen Antrag zum Thema kritisiert. Darin fordern die Sozialdemokraten, dass Stadtbürgermeister Johannes Behner (CDU) Vertreter der Polizei zu einer Lagedarstellung und zum Austausch in den Stadtrat einlädt und zudem die fachliche Unterstützung der Leitstelle Kriminalprävention des rheinland-pfälzischen ...







