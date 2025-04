Der Co-Vorsitzende der SPD im Kreis Altenkirchen, Jan Hellinghausen, ist neues Mitglied im Kreistag. Das bestätigte die Kreisverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung. Demnach hat der Scheuerfelder schriftlich das Mandat angenommen und rückt für Bernd Becker aus Fensdorf in das Gremium, der aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug erklärt hatte.

Eigentlich wären von der Zahl der bei den Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 erzielten Personenstimmen Daniela Hillmer-Spahr (Altenkirchen) und Christian Peter (Mudersbach) vor Hellinghausen am Zug gewesen. Doch beide hatten zuvor schriftlich ihren Verzicht bekundet. Bereits zuvor hatte es einen Wechsel in der sozialdemokratischen Fraktion gegeben. Für den ausgeschiedenen Frank Bettgenhäuser (Neitersen), der sein Mandat ebenfalls als gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte, war Carmen Kreuzer aus Kirchen nachgerückt. Die SPD stellt mit zehn Vertretern im 46-köpfigen Kreistag die zweitstärkste Fraktion nach der CDU (17).