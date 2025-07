Ortsbürgermeister Rainer Zeuner sprach von einem historischen Anlass. Er meinte damit den symbolischen Spatenstich für das neue Dorfgemeinschaftshaus in Eichelhardt am Dienstag. Nach langen Jahren zwischen Hoffen und Bangen sei dies nun ein wichtiger Moment, schließlich entstehe hier ein Zentrum für die Vereine und Bürger, ein Ankerpunkt für die Gemeinschaft sowie hoffentlich bald auch eine tolle Sportstätte.

Zeuner spielte damit auf die Zeit der Ungewissheit an, in der nicht klar war, ob es für das Millionenprojekt eine Förderung aus dem Investitionsstock des Landes gibt. Zwischendurch hätten die Nerven bei vielen Beteiligten blank gelegen, doch mit der Förderzusage sei die Zuversicht zurückgekehrt, weil alle gemeinsam für das Vorhaben gearbeitet hätten. Zeuner erinnerte in dem Zusammenhang an seinen vor Kurzem verstorbenen Amtsvorgänger Friedhelm Höller, für den der Neubau stets eine Herzensangelegenheit gewesen sei.

Welchen Stellenwert das geplante Dorfgemeinschaftshaus für viele Menschen in der Region hat, zeigte die große Gästezahl beim Spatenstich auf der Fläche an der B256, die künftig den Namen „Glück-auf-Platz“ tragen soll. Der Spruch „Glück auf!“, so Zeuner, stehe nicht nur stellvertretend für die bergbauliche Tradition Eichelhardts, sondern er sei auch tröstlich und motiviere zum Durchhalten. Den Bürgern und Gewerbetreibenden dankte der Ortsbürgermeister für ihre Steuern, die eine solche Investition erst ermöglichten.

Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, rief den vielen Anwesenden noch einmal die Historie des Projekts in Erinnerung: Damit sich die Group Schumacher als wichtigster Arbeitgeber im Ort weiterentwickeln kann, hat die Gemeinde dem Unternehmen ihren Sportplatz, die Sporthalle und das alte Dorfgemeinschaftshaus in der Ortsmitte verkauft. Das sei ein mutiger Schritt und eine solide Wirtschaftsförderung gewesen, lobte Jüngerich die Eichelhardter. Mit großem Gemeinschaftssinn und dem Willen, etwas fürs Ehrenamt zu tun, sei die weise Entscheidung getroffen worden, ein neues Gemeindezentrum an anderer Stelle zu errichten.

Durch das Engagement vieler sei es schließlich gelungen, eine Förderung über 1,1 Millionen Euro aus dem Investitionsstock des Landes sowie einen Zuschuss in Höhe von rund 350.000 Euro aus dem europäischen Leader-Programm für den Neubau, der auch über Eichelhardt hinaus Strahlkraft habe, zu generieren. Er hoffe und wünsche, so Jüngerich, dass irgendwann ein moderner Sportplatz auf dem Gelände dazukomme.

Glücklich darüber, dass die Ortsvereine und Bürger in dem neuen Gebäude bald ein Zuhause finden, ist auch Hans-Jürgen Volk, Pfarrer i.R. und Vorsitzender des Fördervereins Miteinander-Füreinander. Er zollte allen Beteiligten Respekt und Dank für ihre Geduld und ihre Zähigkeit, mit der sie das Vorhaben verfolgt hätten. Ein Begegnungsraum sei für die Kommune wichtig. Bis zum Umzug, der für 2027 geplant ist, kann die Gemeinde als Mieter noch das alte Gebäude nutzen.