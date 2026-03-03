Serviceangebot in Flammersfeld
Sparkasse: Wie Kunden nach Schließung an Bargeld kommen
Die Sparkasse hat ihre Filiale in Flammersfeld zum 27. Februar geschlossen.
Die Sparkasse hat ihre Filiale in Flammersfeld zum 27. Februar geschlossen.
Arne Bänsch/dpa. picture alliance/dpa

Die Sparkassenfiliale in Flammersfeld ist geschlossen. Die Kunden sollen nun bei der benachbarten Westerwald Bank kostenlos Bargeld abheben können. Nach einem Hinweis auf Anfangsprobleme haben wir uns erkundigt, wie es mit dem Service läuft.

Lesezeit 1 Minute
Die Sparkasse Westerwald-Sieg in Flammersfeld hat am vergangenen Freitag zum letzten Mal ihre Türen für Kunden geöffnet. Nach der Schließung der Filiale sollen Sparkassenkunden laut Aushang nun Serviceleistungen in der gegenüberliegenden Selbstbedienungsfiliale der Westerwald Bank nutzen können.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenFinanzen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren