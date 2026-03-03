Serviceangebot in Flammersfeld Sparkasse: Wie Kunden nach Schließung an Bargeld kommen Michael Fenstermacher 03.03.2026, 20:00 Uhr

i Die Sparkasse hat ihre Filiale in Flammersfeld zum 27. Februar geschlossen. Arne Bänsch/dpa. picture alliance/dpa

Die Sparkassenfiliale in Flammersfeld ist geschlossen. Die Kunden sollen nun bei der benachbarten Westerwald Bank kostenlos Bargeld abheben können. Nach einem Hinweis auf Anfangsprobleme haben wir uns erkundigt, wie es mit dem Service läuft.

Die Sparkasse Westerwald-Sieg in Flammersfeld hat am vergangenen Freitag zum letzten Mal ihre Türen für Kunden geöffnet. Nach der Schließung der Filiale sollen Sparkassenkunden laut Aushang nun Serviceleistungen in der gegenüberliegenden Selbstbedienungsfiliale der Westerwald Bank nutzen können.







