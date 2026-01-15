Nur noch Bankautomat vor Ort
Sparkasse schließt die Filiale in Flammersfeld
Nach der Raiffeisenbank zieht sich jetzt auch die Sparkasse mit ihrem Angebot vor Ort in Flammersfeld zurück.
Nach der Raiffeisenbank zieht sich jetzt auch die Sparkasse mit ihrem Angebot vor Ort in Flammersfeld zurück. Die Bank wendete sich mit einem Schreiben an Kunden und Öffentlichkeit, um zu informieren, dass die Filiale zum 27. Februar schließt.

Die Sparkasse wird ihre Filiale in Flammersfeld zum 27. Februar schließen. Darüber informierte die Bank am Donnerstag Kunden und Öffentlichkeit. „Im Zuge der sich verändernden Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden hat die Sparkasse Westerwald-Sieg entschieden, die Filiale Flammersfeld zum 27.

