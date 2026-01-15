Nach der Raiffeisenbank zieht sich jetzt auch die Sparkasse mit ihrem Angebot vor Ort in Flammersfeld zurück. Die Bank wendete sich mit einem Schreiben an Kunden und Öffentlichkeit, um zu informieren, dass die Filiale zum 27. Februar schließt.

