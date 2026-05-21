Bankgeschäft verändert sich
Sparda-Bank Altenkirchen wird zur SB-Stelle umgebaut
Die Sparda-Bank-Filiale in Altenkirchen wird zum 31. Juli 2026 zu einer Selbstbedienungsstelle (SB-Center) umgebaut. Das teilte
Die Sparda-Bank-Filiale in Altenkirchen wird zum 31. Juli 2026 zu einer Selbstbedienungsstelle (SB-Center) umgebaut. Das teilte die Sparda-Bank Südwest nun mit.
Annika Stock

Es stehen Veränderungen in der Fußgängerzone in Altenkirchen an: Die Sparda-Bank-Filiale in Altenkirchen wird zum 31. Juli zu einer Selbstbedienungsstelle (SB-Center) umgebaut. Die Sparda-Bank Südwest nennt verschiedene Gründe für den Schritt.

Lesezeit 2 Minuten
Es wird sich etwas ändern am Sparda-Standort Altenkirchen. Wie die Sparda-Bank Südwest in einer Pressemitteilung informiert, wird die Sparda-Bank-Filiale in Altenkirchen zum 31. Juli zu einer Selbstbedienungsstelle (SB-Center) umgebaut. Im Rahmen einer laufenden Standortüberprüfung und der Analyse der Kundenfrequenz habe man sich für diesen Schritt entschieden, heißt es.

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