Linke-Kandidat im Wahlkreis 2
Spahr: Teilhabe und Versorgung für alle Menschen
Acht Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 2 (Altenkirchen) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Claudius Spahr. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der Partei Die Linke selbst vor.
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Claudius Spahr tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 2 (Altenkirchen) für die Partei Die Linke an.
