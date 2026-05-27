Premiere der „Forest Sessions“ Soulmatic will gepflegte Livemusik zum Erlebnis machen Elmar Hering 27.05.2026, 13:20 Uhr

i Soulmatic in der aktuellen Vierer-Besetzung (von links): Werner Hammer, Wolfgang Böhmer, Ralf Eul und Franz Zobel. Wolfgang Böhmer

„Musik ist das Leben selbst.“ Dieses Zitat wird dem US-amerikanischen Jazztrompeter Louis Armstrong (1901 bis 1971) zugeschrieben. Auch die Westerwälder Band Soulmatic kennt die Kraft der Musik und will mit ihrer Hilfe Menschen zusammenbringen.

Sie wollen handgemachte Musik, gute Atmosphäre sowie die Nähe zu den Menschen in den Mittelpunkt stellen – und zugleich eine neue Plattform im regionalen Kulturleben verankern: Die heimische Rock-, Soul- und Bluesband Soulmatic startet demnächst mit ihren „Forest Sessions“ ein neues Veranstaltungsformat.







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