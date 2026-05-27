„Musik ist das Leben selbst.“ Dieses Zitat wird dem US-amerikanischen Jazztrompeter Louis Armstrong (1901 bis 1971) zugeschrieben. Auch die Westerwälder Band Soulmatic kennt die Kraft der Musik und will mit ihrer Hilfe Menschen zusammenbringen.
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Sie wollen handgemachte Musik, gute Atmosphäre sowie die Nähe zu den Menschen in den Mittelpunkt stellen – und zugleich eine neue Plattform im regionalen Kulturleben verankern: Die heimische Rock-, Soul- und Bluesband Soulmatic startet demnächst mit ihren „Forest Sessions“ ein neues Veranstaltungsformat.