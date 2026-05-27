Premiere der „Forest Sessions“
Soulmatic will gepflegte Livemusik zum Erlebnis machen
Soulmatic in der aktuellen Vierer-Besetzung (von links): Werner Hammer, Wolfgang Böhmer, Ralf Eul und Franz Zobel.
Soulmatic in der aktuellen Vierer-Besetzung (von links): Werner Hammer, Wolfgang Böhmer, Ralf Eul und Franz Zobel.
Wolfgang Böhmer

„Musik ist das Leben selbst.“ Dieses Zitat wird dem US-amerikanischen Jazztrompeter Louis Armstrong (1901 bis 1971) zugeschrieben. Auch die Westerwälder Band Soulmatic kennt die Kraft der Musik und will mit ihrer Hilfe Menschen zusammenbringen.

Lesezeit 2 Minuten
Sie wollen handgemachte Musik, gute Atmosphäre sowie die Nähe zu den Menschen in den Mittelpunkt stellen – und zugleich eine neue Plattform im regionalen Kulturleben verankern: Die heimische Rock-, Soul- und Bluesband Soulmatic startet demnächst mit ihren „Forest Sessions“ ein neues Veranstaltungsformat.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren