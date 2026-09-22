Handgemachte Livemusik in entspannter Atmosphäre, enger Kontakt zum Publikum und freier Eintritt. Mit diesen Attributen lassen sich die Forest Sessions der Band Soulmatic beschreiben. Jetzt gab es die zweite Auflage.
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Nach der gelungenen Premiere Anfang Juli gönnte die Wissener Band Soulmatic sich und dem Publikum jetzt eine zweite Forest Session. Diesmal sogar mit einer künstlerischen Erweiterung, denn auf diesem Wege wurde die Grillhütte in Brunken nicht nur zur Bühne, sondern auch zur Galerie.