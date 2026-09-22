Forest Session in Selbach
Soulmatic und Gäste „wie in einem kleinen Klub“
Sie sorgten bei der zweiten Forest Session für den musikalischen Part (von links): Das Quartett Soulmatic mit Iânderson de Almei
Sie sorgten bei der zweiten Forest Session für den musikalischen Part (von links): Das Quartett Soulmatic mit Iânderson de Almeida, Ralf Eul, Franz Zobel und Werner Hammer sowie Blues-Solist Norfried Baum.
Kristina Hammer

Handgemachte Livemusik in entspannter Atmosphäre, enger Kontakt zum Publikum und freier Eintritt. Mit diesen Attributen lassen sich die Forest Sessions der Band Soulmatic beschreiben. Jetzt gab es die zweite Auflage.

Lesezeit 1 Minute
Nach der gelungenen Premiere Anfang Juli gönnte die Wissener Band Soulmatic sich und dem Publikum jetzt eine zweite Forest Session. Diesmal sogar mit einer künstlerischen Erweiterung, denn auf diesem Wege wurde die Grillhütte in Brunken nicht nur zur Bühne, sondern auch zur Galerie.
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