Nach Besuch im Siegtalbad Sorglose Mutter muss zum zweiten Mal vor Gericht Sonja Roos 02.10.2026, 18:00 Uhr

i Der Prozess um die Mutter, die ihren dreijährigen Sohn im August 2025 bei 32 Grad 45 Minuten allein im Auto ließ, während sie im Siegtalbad war, wird neu aufgerollt. Archiv: Elmar Hering

Der Prozess um die Mutter, die ihren dreijährigen Sohn im August 2025 bei 32 Grad 45 Minuten allein im Auto ließ, während sie im Siegtalbad war, wird neu aufgerollt – die Staatsanwaltschaft hat gegen das Urteil vom 16. September Berufung eingelegt.

Weil sie ihren dreijährigen Sohn im August 2025 bei 32 Grad während eines Besuchs im Siegtalbad allein im Auto zurückließ, ist eine Frau vom Betzdorfer Schöffengericht zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt worden. Das Gericht sprach sie der Freiheitsberaubung und der fahrlässigen Körperverletzung schuldig und verhängte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu jeweils 50 Euro.







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