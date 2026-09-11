Digitale Musik in Betzdorf
Sopranistin begeistert in St. Ignatius – ohne zu singen
Wunderschöne Musik, berührende Texte: Manuela Meyer (links) ist die erste heimische Künstlerin, die über die Plattform Mediaki i
Wunderschöne Musik, berührende Texte: Manuela Meyer (links) ist die erste heimische Künstlerin, die über die Plattform Mediaki in der Ignatiuskirche in Betzdorf zu hören ist.
Geimer Claudia. Claudia Geimer

Manuela Meyer lässt St. Ignatius aufhorchen: Ihre eigenen Lieder sind erstmals über die digitale Kirchenplattform zu hören. Warmes Licht macht die berührenden Töne im Kirchenraum zu einem überraschend intensiven Erlebnis.

Lesezeit 1 Minute
Wunderschöne Musik erklingt in St. Ignatius, dazu ein Liedtext, der berührt: Die Sopranistin Manuela Meyer ist die erste heimische Künstlerin, die drei eigene Kompositionen in das mediale Kirchensystem Mediaki eingespielt hat. Diese digitale Plattform, die im Kirchenraum aufgebaut ist, ermöglicht Besuchern der katholischen Pfarrkirche in Betzdorf, sich ein eigenes Programm zusammenzustellen.
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