Handwerk mit Herz Sonja Trapps Wollladen: Wo Garn auf Gemeinschaft trifft Gaby Wertebach 21.06.2026, 15:00 Uhr

i Martina Jäger (links) Sonja Trapp und Brigitte Neubert wollen gerne den Weltrekord im Stricken knacken Gaby Wertebach

Farbenfrohe Garne, gemütlicher Treff und viel Tatendrang: Sonja Trapp hat in Herdorf ihren Wollladen eröffnet. Im wöchentlichen Strickkreis entstehen Unikate – und gemeinsame Projekte, die weit über das Hobby hinausreichen.

Die Weitefelderin Sonja Trapp hat sich mit ihrem Wollgeschäft „Wollwerk“ in der Schneiderstraße 10 in Herdorf einen Traum verwirklicht. Eine große Auswahl an Merino, Baumwolle oder Mohair, Knäuel in allen Farben, stapelt sich in den Regalen. Sie habe „Bobbeln“ gestrickt, aus denen man Tücher, Ponchos oder Schals aus Farbverlaufsgarn fertigt, und versucht, diese online zu verkaufen.







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