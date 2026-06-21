Handwerk mit Herz 
Sonja Trapps Wollladen: Wo Garn auf Gemeinschaft trifft
Martina Jäger (links) Sonja Trapp und Brigitte Neubert wollen gerne den Weltrekord im Stricken knacken
Martina Jäger (links) Sonja Trapp und Brigitte Neubert wollen gerne den Weltrekord im Stricken knacken
Gaby Wertebach

Farbenfrohe Garne, gemütlicher Treff und viel Tatendrang: Sonja Trapp hat in Herdorf ihren Wollladen eröffnet. Im wöchentlichen Strickkreis entstehen Unikate – und gemeinsame Projekte, die weit über das Hobby hinausreichen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Weitefelderin Sonja Trapp hat sich mit ihrem Wollgeschäft „Wollwerk“ in der Schneiderstraße 10 in Herdorf einen Traum verwirklicht. Eine große Auswahl an Merino, Baumwolle oder Mohair, Knäuel in allen Farben, stapelt sich in den Regalen. Sie habe „Bobbeln“ gestrickt, aus denen man Tücher, Ponchos oder Schals aus Farbverlaufsgarn fertigt, und versucht, diese online zu verkaufen.

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