Bis Mitte August fahren keine Müllwagen mehr nach Birken. Für den Biomüll bietet der Kreis einen Sondertermin am 31. Juli an. Doch die Bürger müssen ihre Tonnen selbst bis zum Platz gegenüber der Brauerei bringen. Das sorgt für Spott im Netz.
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Seit dieser Woche ist die Brücke über die Bahngleise unweit des Kirmesplatzes in Mudersbach wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Damit ist der Ortsteil Birken nur noch über die Siegbrücke bei der Brauerei Erzquell erreichbar. Und das nur eingeschränkt. Denn nur wenige Hundert Meter ist eine Bahnüberführung.