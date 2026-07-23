Nach Brückensperrung Sonderlösung für Biomüll sorgt in Birken für Unmut Thomas Leurs 23.07.2026, 17:00 Uhr

i Die Brücke am Kirmesplatz in Mudersbach-Birken ist aktuell wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Das hat Auswirkungen auf die Müllabholung. Daniel-D. Pirker

Bis Mitte August fahren keine Müllwagen mehr nach Birken. Für den Biomüll bietet der Kreis einen Sondertermin am 31. Juli an. Doch die Bürger müssen ihre Tonnen selbst bis zum Platz gegenüber der Brauerei bringen. Das sorgt für Spott im Netz.

Seit dieser Woche ist die Brücke über die Bahngleise unweit des Kirmesplatzes in Mudersbach wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Damit ist der Ortsteil Birken nur noch über die Siegbrücke bei der Brauerei Erzquell erreichbar. Und das nur eingeschränkt. Denn nur wenige Hundert Meter ist eine Bahnüberführung.







Artikel teilen

Artikel teilen