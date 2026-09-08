Tierschutz steht im Fokus Sommerfest im Tierheim Siegen ist ein voller Erfolg Annika Stock 08.09.2026, 16:30 Uhr

i Bei bestem Wetter fanden große und kleine Besucher den Weg ins Tierheim Siegen. Das Sommerfest ist neben dem Frühlungsfest am ersten Aprilwochenende das größe Event im Tierheim-Kalender. Annika Stock

Tierschutz bewegt die Menschen – das wurde beim Sommerfest des Tierheims in Siegen deutlich. Etwa 2000 interessierte Besucher schauten bei der Einrichtung in Siegen-Achenbach vorbei, informierten sich übers Ehrenamt und die tierischen Schützlinge.

Entdecken, ins Gespräch kommen und interessante Einblicke in den Tierschutz bekommen – all das ist jetzt beim Sommerfest des Tierheim Siegens möglich gewesen. Eingeladen hatte dazu das Tierheim-Team rund um Geschäftsführer und Leiter Tobias Neumann sowie zahlreiche Ehrenamtliche.







Artikel teilen

Artikel teilen