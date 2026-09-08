Tierschutz bewegt die Menschen – das wurde beim Sommerfest des Tierheims in Siegen deutlich. Etwa 2000 interessierte Besucher schauten bei der Einrichtung in Siegen-Achenbach vorbei, informierten sich übers Ehrenamt und die tierischen Schützlinge.
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Entdecken, ins Gespräch kommen und interessante Einblicke in den Tierschutz bekommen – all das ist jetzt beim Sommerfest des Tierheim Siegens möglich gewesen. Eingeladen hatte dazu das Tierheim-Team rund um Geschäftsführer und Leiter Tobias Neumann sowie zahlreiche Ehrenamtliche.