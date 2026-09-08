Tierschutz steht im Fokus
Sommerfest im Tierheim Siegen ist ein voller Erfolg
Bei bestem Wetter fanden große und kleine Besucher den Weg ins Tierheim Siegen. Das Sommerfest ist neben dem Frühlungsfest am er
Bei bestem Wetter fanden große und kleine Besucher den Weg ins Tierheim Siegen. Das Sommerfest ist neben dem Frühlungsfest am ersten Aprilwochenende das größe Event im Tierheim-Kalender.
Annika Stock

Tierschutz bewegt die Menschen – das wurde beim Sommerfest des Tierheims in Siegen deutlich. Etwa 2000 interessierte Besucher schauten bei der Einrichtung in Siegen-Achenbach vorbei, informierten sich übers Ehrenamt und die tierischen Schützlinge.

Lesezeit 3 Minuten
Entdecken, ins Gespräch kommen und interessante Einblicke in den Tierschutz bekommen – all das ist jetzt beim Sommerfest des Tierheim Siegens möglich gewesen. Eingeladen hatte dazu das Tierheim-Team rund um Geschäftsführer und Leiter Tobias Neumann sowie zahlreiche Ehrenamtliche.
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