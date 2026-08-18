Buntes Treiben, Musik und packende Wettkämpfe: Auf dem Ingelbacher Sportplatz feierte die Kinderkrebshilfe Lebensfreude und Zusammenhalt. Ehrenamtliche, Familien und kleine Helden sorgten für ein Wochenende voller Überraschungen.
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Bereits seit mehr als 30 Jahren ist das Sommerfest des Vereins Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth-Unnauer Paten ein fester Bestandteil im Jahreskalender der Organisation. Sie hat im Laufe der Zeit mit Herzblut, ehrenamtlichem Engagement und finanzieller Hilfe sehr viele Familien unterstützt.