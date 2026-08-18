Gemeinsam für junge Kämpfer Sommerfest der Kinderkrebshilfe Gieleroth ein Erfolg Thomas Hoffmann 18.08.2026, 14:00 Uhr

i Mit der Postkutsche ging´s ab: 16 Mannschaften lieferten sich über mehrere Stunden verteilt spannende Wettkämpfe. Als Sieger wurden das Team Herpteroth und das "Lieblingsteam Eichelhardt" im Anschluss gekürt. Thomas Hoffmann

Buntes Treiben, Musik und packende Wettkämpfe: Auf dem Ingelbacher Sportplatz feierte die Kinderkrebshilfe Lebensfreude und Zusammenhalt. Ehrenamtliche, Familien und kleine Helden sorgten für ein Wochenende voller Überraschungen.

Bereits seit mehr als 30 Jahren ist das Sommerfest des Vereins Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth-Unnauer Paten ein fester Bestandteil im Jahreskalender der Organisation. Sie hat im Laufe der Zeit mit Herzblut, ehrenamtlichem Engagement und finanzieller Hilfe sehr viele Familien unterstützt.







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