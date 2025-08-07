Von den Ohrwürmchen zu Haste Töne: Jessica Manolis startete mit neun Jahren ihre Chorkarriere. Bald wird die zweifache Mutter wieder als Solistin in Erscheinung treten. Das Open-Air-Konzert vor der Brucher Kirche steht in den Startlöchern.

Jessica Manolis braucht nicht lange zu überlegen, warum es nur einen Ort geben kann, wo der Chor Haste Töne ein Open-Air-Konzert in Betzdorf singen möchte. Wenn das Wetter mitspielt und der Turm der Kirche Maria Königin an einem lauen Sommerabend majestätisch angestrahlt wird und sich eine wohlige Atmosphäre unter freiem Himmel ausbreitet, dann fühlt sich auch das Publikum wie zu Hause.

Die Vorfreude der Sängerin und Solistin auf das Open-Air-Konzert am Samstag, 30. August, ist groß. Die bald 33-Jährige, die viele eher unter ihrem Mädchennamen Jessica Diehl kennen, ist seit 20 Jahren ein Teil von Haste Töne, gehört zum harten Kern, für den der Chor Heimat und eine Art zweite Familie bedeuten.

"Wie nach Hause kommen": Sängerin und Solistin Jessica Manolis ist seit 20 Jahren bei Haste Töne aktiv und wirbt für das Open-Air-Konzert vor der Brucher Kirche.

Jessica hat die Entwicklung des Ensembles zu einem Aushängeschild von Bruche und der Stadt Betzdorf hautnah auf der Bühne und hinter den Kulissen miterlebt. Was ist das Erfolgsrezept? „Markus, der unheimliche Erfahrungswerte gesammelt hat und keinen Rückschritt zulässt, ob es die Technik oder der Gesang ist“, lautet die Antwort. Mit Markus ist Markus Neuroth, der Gründer und Chorleiter, gemeint. Er fordert und fördert. Die Gesichter im Chor wechseln – die Qualität bleibt und begeistert die Zuhörer.

So dürfen sich die Besucher des Open-Air-Spektakels von Chor und Band auf ein Konzert freuen, das sich aus Liedern des „Sound of Home“ Programms zusammensetzt und auch Balladen wie „Hinterm Horizont“ und „Abenteuerland“ beinhaltet, gepaart mit „Stimmungsmachern“. „Mir gefallen besonders die Songs aus Musicals und Pop, aber auch die klassischen Worship-Lieder und die Interpretationen bekannter Lieder“, sagt Jessica.

Beim Open-Air-Konzert von Haste Töne erwartet die Besucher ein besonderes Ambiente.

Ihre Leidenschaft für den Gesang hat sich früh entwickelt. Mit neun startet die Betzdorferin ihre Karriere bei den Brucher Ohrwürmchen, dem Kinderchor von Haste Töne. Mit gerade einmal 18 Jahren übernimmt sie zusammen mit Luzia Weber (Pfeifer) und später Sarah Rötter die Leitung der neu gegründeten Soul Teens, dem Jugendchor, aus dem Haste Töne seinen Nachwuchs gewinnt.

„In einem Chor zu singen ist etwas Besonderes, man kann auf einer Bühne stehen, Solo singen und ist Teil einer Gruppe“, schwärmt sie von ihrer großen Leidenschaft. Zudem wird in der Chorfamilie Gemeinschaft groß geschrieben. Jessica erinnert sich gern an die Probenwochenenden schon mit den Ohrwürmchen auf der Freusburg. Auch heute bleiben die Erwachsenen von Haste Töne nach der Probe zusammen – „einer hat immer was zu Essen oder Chips mitgebracht und auch der Getränkekühlschrank ist immer gut gefüllt“, sagt die junge Sängerin, die sich auch ums Marketing und künstlerische Aufgaben im Chor immer gekümmert hat.

Familie steht an erster Stelle

Momentan tritt die zweifache Mutter aber zugunsten der Familie kürzer. Ida ist fünf, Theo ein Jahr alt. Ida möchte in die Fußstapfen der Mama treten und auch bei den Ohrwürmchen mitsingen – „das wäre schön, denn dann schließt sich für mich ein Kreis“, freut sich Jessica.

Familie ist ein gutes Stichwort. Denn die sollen auch kommen beim Open-Air vor der Brucher Kirche. Einlass ist bereits ab 17 Uhr und auf die Kinder warten Spiele und eine Hüpfburg, berichtet Jessica. Der Eintritt beträgt acht Euro, Kinder bis zwölf Jahren bezahlen nichts. Der Eintritt, erläutert Jessica, werde benötigt, um die Kosten für die Veranstaltung zu decken. „Der Aufwand an Logistik, Equipment und Technik ist groß.“

Beim Open-Air-Konzert von Haste Töne erwartet die Besucher ein besonderes Ambiente.

Gegen 19 Uhr startet der musikalische Teil der Veranstaltung mit dem Auftritt der Soul Teens unter Leitung von Jannick Brück. Wer keine Zeit für das Konzert hat, der kann dem Chor neuerdings auch auf Spotify folgen. Aber Live bei dieser sommerlichen Veranstaltung in heimeliger Atmosphäre ist natürlich schöner, hofft Jessica Manolis auf – wie immer – viele Besucher: „Wir laden das Publikum mit dem Konzert vor der Kirche gewissermaßen zu uns nach Hause ein.“

Karten für das Konzert im Vorverkauf gibt es bei Rewe-Mockenhaupt in Scheuerfeld und online unter www.haste-toene.com sowie an der Abendkasse.