Vier Tage wurde in Betzdorf das Volks- und Schützenfest gefeiert. Die Polizeiinspektion in Betzdorf blickt auf ein „friedliches Schützenwochenende“ zurück. Ganz ohne Einsätze verliefen die Tage allerdings nicht.

Am vergangenen Wochenende – genauer gesagt von Freitag bis Montag – fand wieder das Volks- und Schützenfest mit großem Festzelt auf dem Betzdorfer Schützenplatz statt. Auch die Polizei ist bei solchen Großveranstaltungen immer dabei. Nun ziehen die Beamten ihr Fazit. Es ist ein „friedliches“ Fest gewesen. Nur selten mussten die Beamten Streit schlichten.

Die Polizisten sind die gesamten vier Tage über auf den Festivitäten für den störungslosen Ablauf dabei gewesen. Neben der Begleitung der Festumzüge haben sie an allen Tagen sichtbare Präsenz im Veranstaltungsraum gezeigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion (PI) Betzdorf. Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain habe sich zudem an gemeinsamen Kontrollen zum Jugendschutz beteiligt.

Ein Streit, eine Bedrohung eines Jugendlichen und ein Diebstahl

Ohne jeglichen Einsatz der Polizeibeamten sind die vier Tage aber nicht vergangen. So sei es durch die ständige Ansprechbarkeit der Einsatzkräfte – wie die PI in ihrer Mitteilung betont – sehr vereinzelt zu kleineren veranstaltungstypischen Einsätzen gekommen. So musste lediglich eine „wechselseitige Körperverletzung“ zwischen zwei Männern aufgenommen werden. Darüber hinaus sei es zur Bedrohung eines Jugendlichen gekommen. Und einem freiwilligen Feuerwehrmann sei sein Meldeempfänger, welchen er an seinem Gürtel trug, gestohlen worden.

Ansonsten blieben die Tage frei von Einsätzen der Polizisten. „Die Bürgerinnen und Bürger konnten somit einen weitgehend unbeschwerten Festbesuch genießen. Insgesamt blickt die Polizeiinspektion Betzdorf daher auf ein friedliches Schützenfestwochenende zurück“, heißt es abschließend in der Meldung der PI.

Das Schützenfest in Betzdorf hat eine lange Tradition in der Stadt. In diesem Jahr wurden die Vereine gebeten, sich beim Festzug durch die Stadt zu beteiligen. Die Stadt wolle damit den Volksfestcharakter des Schützenfestes hervorheben und die Identifikation und das Gefühl „Wir sind Betzdorf“ stärken, sagte Stadtbürgermeister Johannes Behner unserer Zeitung.