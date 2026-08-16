Hinter den Kulissen
So wird die Föschber Kirmes startklar gemacht
Ringo Hünninghaus (links) und Nils Henke nehmen letzte Kontrollarbeiten an den Autoscootern vor.
Ringo Hünninghaus (links) und Nils Henke nehmen letzte Kontrollarbeiten an den Autoscootern vor.
Thomas Leurs

Am Samstag startet die 466. Föschber Kirmes. Viele Schausteller sind schon mehrere Tage vorher angereist. Unsere Zeitung hat sich den Aufbau am Freitag angesehen und mit langjährigen Schaustellern und Kirmes-Neuzugängen gesprochen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Konrad-Adenauer-Straße ist am Freitag noch für den Durchgangsverkehr geöffnet, doch schon in den frühen Nachmittagsstunden ist unübersehbar, dass die Föschber Kirmes in den Startlöchern steht. Stände sind bereits am Straßenrand aufgestellt, ein kleines Riesenrad, Karussells für Groß und Klein, sowie richtig große Fahrgeschäfte etwa auf dem Parkplatz des Supermarktes Rewe und der Autoscooter warten nur darauf, von den Besuchern die kommenden ...
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