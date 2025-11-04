So wird das Hallenbad Daaden ein Jahr lang erneuert

Andere Kommunen sind gezwungen, Schwimmbäder zu schließen. In Daaden freut man sich derweil über den Start der Hallenbad-Sanierung. Was genau erneuert werden soll und wieso nun eine Maßnahme umgesetzt wird, die ohne Hilfe nicht möglich gewesen wäre.
Eine „mittelschwere Katastrophe“ würde ein Aus des Daadener Hallenbads bedeuten. Das sagte der Sprecher der SPD-Fraktion, Tobias Erner, im März 2023 in einer Sitzung des Verbandsgemeinderats Daaden-Herdorf. Damals bekannten sich die Kommunalpolitiker in dem Gremium klar zu der kommunalen Einrichtung – und zwar im Bewusstsein, dass das nicht günstig wird.