Ein paar Klicks – schon ist die Hose oder das E-Bike im Netz bestellt – und das rund um die Uhr. Der heimische Handel kämpft gegen diese schier übermächtige Konkurrenz: mit Aktionen, die auf Kundennähe abzielen. „Heimat shoppen“ ist eine davon.

„Wer digital einkauft, kriegt digitale Städte.“ Thomas Wunder, Vorsitzender des Aktionskreises Altenkirchen, fasst kurz und knapp die Botschaft zusammen, die die Geschäftswelt in der Kreisstadt, Vertreter der Industrie- und Handelskammer (IHK), die Citymanagerin sowie heimische Politiker bei einem Stelldichein im Bekleidungsgeschäft „Rock’n Hose“ analog aussenden.

Aktueller Anlass der Zusammenkunft, die zuvor auch in Wissen in vergleichbarer Besetzung über die Bühne gegangen ist, ist das bevorstehende Aktionswochenende unter dem Motto „Heimat shoppen“, an dem sich am 12. und 13. September rund 176 Händler, Gastronomen und Dienstleister aus dem gesamten AK-Land beteiligen. Papiertüten mit der Aufschrift „Vielfalt in der Region“, Plakate, Luftballons und sonstiges Werbematerial bis hin zu Servietten sollen auf die Leistungsstärke des stationären Einzelhandels, aber auch auf das Zusammenspiel sowie die sozialen Interaktionen in den Innenstädten und Ortskernen hinweisen. Und geboten wird einiges: Kunden und Gäste der beteiligten Geschäfte der Werbegemeinschaften erhalten Tombola-Teilnehmerkarten, es gibt Schätzaktionen, und auch die eine oder andere Zugabe in Form von Präsenten oder kulinarischen Leckereien.

Es ist kein Geheimnis, dass viele potenzielle Kunden den heimischen Einzelhandel gar nicht mehr auf der Rechnung haben und stattdessen im Internet ihre Einkäufe tätigen. Aber der heimische Handel, das zeigt der Pressetermin, ist weit davon entfernt, die Hände in den Schoss zu legen und sich diesem Schicksal zu ergeben. „Wir müssen rausgehen, dass bedeutet Arbeit und ist mit Kraftanstrengungen verbunden“, gibt Wunder die Marschrichtung vor. „Eigentlich ist ,Heimat shoppen’ das ganze Jahr“, ergänzt Kristina Kutting. Die IHK-Regionalgeschäftsführerin für den Kreis Altenkirchen verweist auf diverse Highlight-Veranstaltungen – neben dem jetzt bevorstehenden Aktionswochenende. „Wir müssen den Menschen klarmachen, was es heißt, regional einzukaufen“, betont sie. Steigende Teilnehmerzahlen (im gesamten Kammerbezirk Koblenz beteiligen sich 2200 Geschäfte, überproportional viele davon im AK-Land) sind für sie der Beweis, dass „Heimat shoppen“ und Co. kein Auslaufmodell ist.

Sven Klein, IHK-Referent für Handel und Stadtmarketing, verweist in diesem Zusammenhang auf das stark nachgefragte Kammerprojekt „Ladencheck“, bei dem es darum geht, Ladenbetreiber zu unterstützen, Schaufenster und Verkaufsflächen noch attraktiver zu gestalten. Um Innenstädte lebendiger zu machen, gibt eine Expertin für visuelles Marketing entsprechende Tipps.

i Die Altenkirchener Geschäftswelt lädt Kunden am kommenden Wochenende zum "Heimat shoppen" ein. Aber auch andernorts im AK-Land gibt es diese Kampagne. 176 Händler, Gastronomen und Dienstleister beteiligen sich in diesem Jahr im Kreis. Markus Kratzer

„Die Kunden nehmen uns schon wahr“, berichtet Volker Hammer (Wällersport). Das Mitglied im IHK-Regionalbeirat stellt dem gegebenenfalls teureren Preis im Laden die Beratung vor Ort entgegen, die man im Internet nicht bekomme. Ebenso wie andere Geschäftsinhaber in der Kreisstadt wird er nicht müde, mit Blick auf verkaufsoffene Sonntage ein modifiziertes Ladenschlussgesetz für Rheinland-Pfalz einzufordern. „Wir wollen ja nicht mehr Sonntage, aber wir wollen die Termine nur flexibler gestalten dürfen, etwa auch an einem Adventssonntag, der in den Dezember fällt“, sagt er. Der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Reuber unterstützt einen solchen Vorstoß, wie er den Altenkirchener Geschäftsleuten versichert.

Verändern wird sich die Einkaufsstadt Altenkirchen, da ist sich der heimische Einzelhandel sicher, durch die für Ende Oktober geplante Eröffnung des Fachmarktzentrums. „Das wird mehr Kunden in die Stadt bringen, von denen auch andere Geschäfte ihren Nutzen haben werden“, ist sich Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz sicher. „Wir sehen das als Gewinn an“, fügt der Aktionskreisvorsitzende Thomas Wunder an. Hier gelte es, das Fachmarktzentrum jenseits der Quengelstraße (Bundesstraße 8) mit der Fußgängerzone und dem Schlossplatz zu kombinieren, damit die Läden gegenseitig voneinander profitieren können. Entsprechende Pläne würden derzeit diskutiert.