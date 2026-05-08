Mit Freiwilligenprogramm
So will Schäfer Shop einvernehmlich Jobs abbauen
Der Hauptstandort von Schäfer Shop befindet sich im Betzdorfer Stadtteil Bruche.
Der Hauptstandort von Schäfer Shop im Betzdorfer Stadtteil Bruche.
Markus Döring

Das Betzdorfer Unternehmen Schäfer Shop will Arbeitsplätze abbauen. Erklärtes Ziel sei eine einvernehmliche Lösung mit jedem Beschäftigten, betont CEO Reuter gegenüber unserer Zeitung. Worum geht es genau – und was die Gründe sind.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn jemand außerhalb der Region den Namen „Betzdorf“ hört, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er an Schäfer Shop denkt. Das Unternehmen mit Hauptsitz im Betzdorfer Stadtteil Bruche gehört zu den Aushängeschildern der Wirtschaft im Siegerland und Westerwald.

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