Pizza-Bäcker auf Wochenmarkt So will Oliver Lucic aus Betzdorf herausstechen Daniel-D. Pirker 26.10.2026, 20:42 Uhr

i Oliver Lucic verkauft seit dem Sommer seine Pizzen auf dem Betzdorfer Wochenmarkt. Oliver Lucic

Braucht Betzdorf noch mehr Pizzen? Oliver Lucic hat hierauf eine deutliche Antwort. Seit dem Sommer verkauft er freitags seine Pizzen auf dem Wochenmarkt. Dabei hat er einen klaren Anspruch, der ihn von der Konkurrenz abheben soll.

Jeden Freitag demonstriert Oliver Lucic, was es bedeutet, einen Traum zu verwirklichen, der sich schon in der Kindheit manifestierte. Der 49-jährige Betzdorfer bietet dann jede Woche seine Pizzen an. Und die unterscheiden sich spürbar von beispielsweise Produkten in Supermärkten oder Imbissen, wie im Gespräch mit ihm deutlich wird.







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