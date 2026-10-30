Kandidatin der SPD So will Katja Schütz erste Landrätin im AK-Land werden Markus Kratzer 30.10.2026, 06:00 Uhr

i Viel Zeit zum Lesen dürfte Katja Schütz aus Gieleroth in den kommenden Wochen und Monaten nicht bleiben. Sie zieht für die SPD in den bevorstehenden Landratswahlkampf. Markus Kratzer

Wenn die Genossen im AK-Land mitziehen – und davon ist auszugehen – wird Katja Schütz im April für die SPD bei der Landratswahl antreten. Eine Landrätin im Kreis – das gab es noch nie. Wir sprachen mit ihr über ihre Motivation und ihre Ziele.

Der 7. November soll ihr Tag werden. Am diesem ersten Novembersamstag stimmen die SPD-Mitglieder im AK-Land darüber ab, ob Katja Schütz die sozialdemokratische Kandidatin für die Landratswahl am 11. April 2027 wird. Ihre Chancen stehen gut, denn geschäftsführender und erweiterter Kreisvorstand der Genossen haben sich einstimmig für die 57-Jährige aus Gieleroth ausgesprochen.







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