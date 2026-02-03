Gewalt und Unordnung in der Innenstadt bestimmen aktuell die Gespräche in Betzdorf. Nun äußert sich auch die SPD im Stadtrat und macht konkrete Vorschläge – während sie den Stadtbürgermeister kritisiert, ohne ihn beim Namen zu nennen.
Die Diskussion um die Innenstadt Betzdorf ist wieder zurück – oder besser: Sie hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Nachdem unsere Zeitung über einen ins Krankenhaus geprügelten Grünebacher berichtet hatte, nahm dies Stadtbürgermeister Johannes Behner (CDU) zum Anlass, syrische und arabische Jugendgruppen als Verursacher von Problemen klar zu benennen.