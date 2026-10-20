Gerhardus bei Abstimmung vorn So will die CDU in die Landratswahl im AK-Land ziehen Markus Kratzer 20.10.2026, 18:30 Uhr

i Voll besetzte Stadthalle: Mehr als 300 CDU-Mitglieder waren nach Betzdorf gekommen, um den Landratskandidaten der Partei zu küren. Sie entschieden sich mehrheitlich für Tobias Gerhardus. Markus Kratzer

„Showdown“ bei der CDU in der Betzdorfer Stadthalle. Zwei Bewerber wollen Landrat werden, am Ende hat sich Tobias Gerhardus bei der Kandidatenkür gegen Christof Weitershagen durchgesetzt. Wir sprachen mit beiden am Tag nach der Abstimmung.

Der CDU-Kreisvorsitzende Matthias Reuber sprach zur Begrüßung von einem „starken Zeichen für eine lebendige Partei“. Damit meinte er nicht nur die 310 Parteimitglieder aus dem AK-Land, die der Einladung in die Stadthalle Betzdorf gefolgt waren, um den Landratskandidaten der Christdemokraten für die Wahl am 11.







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