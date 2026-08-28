Für Opa und die Familie So will 19-Jähriger aus Dauersberg Pflege vereinfachen Daniel-D. Pirker 28.08.2026, 20:30 Uhr

i Der Dauersberger Tom Groß mit seinem über 90-jährigen Großvater. Tom Groß

Ursprünglich ging es Tom Groß darum, die Pflege seines Opas innerhalb der Familie besser zu koordinieren – daraus wurde ein komplexes Projekt, das Millionen Pflegenden helfen könnte: die Pflegeplattform Homepflegies. Was treibt den Dauersberger an?

Dass im Kreis Altenkirchen eine digitale Pflegeplattform geboren wird, die den Funktionsumfang vergleichbarer Angebote übertrifft, wäre schon einen eigenen Artikel wert. Doch im Fall der Website Homepflegies kommt hinzu, dass dahinter ein einziger Mann steht, der dazu erst 17 Jahre alt ist und aus dem ländlichen Betzdorfer Stadtteil Dauersberg stammt.







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