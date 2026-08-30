Ursprünglich ging es Tom Groß darum, die Pflege seines Opas innerhalb der Familie besser zu koordinieren – daraus wurde ein komplexes Projekt, das Millionen Pflegenden helfen könnte: die Pflegeplattform Homepflegies. Was treibt den Dauersberger an?
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Dass im Kreis Altenkirchen eine digitale Pflegeplattform geboren wird, die den Funktionsumfang vergleichbarer Angebote übertrifft, wäre schon einen eigenen Artikel wert. Doch im Fall der Website Homepflegies kommt hinzu, dass dahinter ein einziger Mann steht, der dazu erst 17 Jahre alt ist und aus dem ländlichen Betzdorfer Stadtteil Dauersberg stammt.