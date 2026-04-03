Erste Praxis eröffnet bald
So weit ist der Millionen-Neubau am Südknoten Kirchen
Gegenüber vom Netto entsteht in der Stadt Kirchen ein Gebäude, das Wohnen und ärztliche Versorgung miteinander verbindet.
Gegenüber vom Netto entsteht in der Stadt Kirchen ein Gebäude, das Wohnen und ärztliche Versorgung miteinander verbindet.
Daniel-D. Pirker

Blickfang am Kirchener Südknoten: Bauherr Jaha steht kurz vor der ersten Teilfertigstellung seines Millionen-Euro-Projekts. Im Sommer zieht bereits eine medizinische Praxis ein. Was außerdem geplant ist, erklärt Investor Samir Jaha auf der Baustelle.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist für jeden sichtbar, der durch Kirchen fährt: Die medizinische Versorgung am Kirchener Südknoten macht einen entscheidenden Schritt nach vorne. Das imposante Neubauprojekt an der B62 steht kurz vor der ersten Teilfertigstellung. Schon im Sommer soll eine gynäkologische Praxis eingezogen sein.

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