Konzept für Starkregenvorsorge
So wappnet sich die VG für den Schutz vor Hochwasser
Die bestehende Rückhalteanlage im Bereich des Parks verfügt derzeit über ein Volumen von rund 4000 Kubikmetern, diese soll deutlich erweitert werden.
Annika Stock

Wie soll man Ortsgemeinden am besten vor Hochwasser und Starkregenereignissen schützen? Seit der Ahrtal-Flut beschäftigt diese Frage viele Kommunen. Nun gibt es neue Maßnahmen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammerfeld.

Hochwasserschutz und die richtige Vorsorge vor Starkregenereignissen gewinnt auch in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld immer mehr an Bedeutung. Im jüngsten Bauausschuss der VG beschäftigen sich die Gremienmitglieder mit der Thematik. So stellten Jannik Schwarzbach und Thirza Selvi, Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung, die bisherigen Arbeiten sowie geplante Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasser- und Starkregenschutzes vor.

