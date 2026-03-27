Sondervermögen „verteilt“ So viel Geld fließt in die Verbandsgemeinden im AK-Land Markus Kratzer 27.03.2026, 06:00 Uhr

i Der Kreis Altenkirchen und seine sechs Verbandsgemeinden hatten sich im Vorfeld auf einen Verteilschlüssel für das Sondervermögen verständigt. Diesem Kompromiss gab jetzt auch der Kreistag seinen Segen. Fernando Gutierrez-Juarez. picture alliance/dpa

Mit welchem Betrag aus dem größtenteils vom Bund zur Verfügung gestellten Sondervermögen können die sechs Verbandsgemeinden im AK-Land denn nun rechnen? Und wie viel Geld bleibt beim Kreis hängen? Nach der Sitzung des Kreistags herrscht nun Klarheit.

„Wenn es Gold regnet, halte den Eimer hin und nicht den Fingerhut“, sagte einst einmal der berühmte Investor Warren Buffett. Nun, es ist zwar kein Goldregen, aber zumindest ein Geldsegen, der dem Kreis Altenkirchen und seinen Gemeinden aus dem „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ (LGRP-Plan) ins Haus steht.







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