Gewalt in Betzdorf
So veränderte Prügel-Attacke in Innenstadt die Politik
Anfang Januar wurde ein Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt krankenhausreif geschlagen. Es folgte eine teils aufgeheizte De
Anfang Januar wurde ein Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt krankenhausreif geschlagen. Es folgte eine teils aufgeheizte Debatte um die Sicherheit in der Innenstadt.
Thomas Leurs

Nun beginnt der Gerichtsprozess um die Gewaltattacke gegen einen Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt. Die Tat zog schwerwiegende persönliche Folgen mit sich, hatte aber auch Einfluss auf die Politik – weit über die Stadtgrenzen hinaus.

Lesezeit 3 Minuten
Diese Tat hatte auch tiefgreifende politische Folgen. Anfang Januar wurde ein Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt so sehr verprügelt, dass er längere Zeit im Krankenhaus stationär behandelt werden musste. Ende Februar konnte gegen einen 19-Jährigen und 15-Jährigen ein Tatverdacht begründet werden, der Ältere, der mutmaßliche Haupttäter der beiden, wurde verhaftet.
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