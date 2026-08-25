Gewalt in Betzdorf So veränderte Prügel-Attacke in Innenstadt die Politik Daniel-D. Pirker 25.08.2026, 18:00 Uhr

i Anfang Januar wurde ein Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt krankenhausreif geschlagen. Es folgte eine teils aufgeheizte Debatte um die Sicherheit in der Innenstadt. Thomas Leurs

Nun beginnt der Gerichtsprozess um die Gewaltattacke gegen einen Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt. Die Tat zog schwerwiegende persönliche Folgen mit sich, hatte aber auch Einfluss auf die Politik – weit über die Stadtgrenzen hinaus.

Diese Tat hatte auch tiefgreifende politische Folgen. Anfang Januar wurde ein Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt so sehr verprügelt, dass er längere Zeit im Krankenhaus stationär behandelt werden musste. Ende Februar konnte gegen einen 19-Jährigen und 15-Jährigen ein Tatverdacht begründet werden, der Ältere, der mutmaßliche Haupttäter der beiden, wurde verhaftet.







Artikel teilen

Artikel teilen